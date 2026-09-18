ЦСКА стесни избора за нов треньор - четирима чуждестранни специалисти идват на интервю в София

ЦСКА вече е стеснил избора си за нов старши треньор до четирима чуждестранни специалисти, които ще бъдат оценени лично от ръководството на клуба, съобщава Sportal. След разговори с близо десет кандидати "червените" са се спрели на четири профила, а един от тях вече е пристигнал в София и е прекарал часове в офисите на клуба. Именно след тези срещи Валентин Илиев, Вангел Вангелов и останалите ръководители ще вземат решение кой да наследи Христо Янев.

ЦСКА е близо до избирането на нов треньор

Според информацията на Sportal изборът няма да бъде направен само на база визитка или проведени разговори от разстояние. От ЦСКА държат да се срещнат лично с кандидатите в България, преди да вземат окончателното решение. Целта е новият наставник да бъде специалист, способен да изгради отбор с доминиращ стил и победен манталитет, като дългосрочната амбиция е атака на 32-рата шампионска титла.

Още: Фаворитът не е убедил ЦСКА: "червените" продължават лутането за нов треньор

Ръководството иска процедурата да приключи най-късно през следващата седмица. Идеята е новият треньор да подпише договор по време на паузата за националните отбори и да получи възможност да работи с футболистите си преди първия сериозен тест. Ако планът бъде изпълнен, дебютът му може да бъде срещу ЦСКА 1948 на 11 октомври. Само четири дни по-късно "армейците" ще започнат участието си в Лигата на конференциите с домакинство на Монако.

До назначаването на постоянен наставник ЦСКА е воден временно от Даниел Моралес. Тимът спечели последните си два мача срещу Арда и Локомотив (София), съответно с 4:1 и 2:0, което дава възможност на ръководството да не прибързва с избора. Моралес пое отбора след напускането на Христо Янев, който остана в клуба, но вече не е старши треньор.

Още: Опонентът, който "сготви" Христо Янев в ЦСКА, се оказа световна класа