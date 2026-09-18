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Експерти на ООН: Има основания да се смята, че САЩ са извършили военни престъпления в Иран

18 септември 2026, 9:25 часа 968 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Експерти на ООН: Има основания да се смята, че САЩ са извършили военни престъпления в Иран

Има основателни причини да се смята, че САЩ са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. Това обявиха експерти по правата на човека към ООН, предаде BBC.

В нов доклад на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минаб и спортен комплекс в Ламерд представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесли щети на гражданската инфраструктура.

По-рано САЩ отрекоха да са нанесли удари в Ламерд и заявиха, че разследват случилото се в Минаб - то обаче стана през пролетта на тази година т.е. минаха вече няколко месеца. Вашингтон не приема достоверността на заключенията в доклада, заяви представител на Държавния департамент, предаде БНР.

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Междувременно стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с представители на няколко страни от Залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Ню Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предаде "Ройтерс".

Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Все още не е ясно дали Тръмп ще се срещне и с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Ню Йорк.

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Пред изданието Axios американският президент заяви, че трябва да вземе "голямо решение" относно войната в застой с Иран, най-вече дали да "унищожи" Ислямската република или не.

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Вината на Иран

В същото време експертите от ООН установиха, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари.

Източник: Getty Images

Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции.

Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека.

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Иран САЩ военни престъпления война Иран девическо училище Минаб
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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