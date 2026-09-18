Левски чу феновете: "Сините" обещаха да поправят гафа с билетите за Лига Европа

Ръководството на Левски реагира на нарастващото недоволство сред привържениците заради цените на билетите за домакинските мачове от Лига Европа. След загубата с 0:1 от Залцбург клубът публикува обръщение, в което признава, че е чул критиките и обяви, че през следващата седмица ще излезе с официална позиция по казуса. Това означава, че се очаква конкретно решение за ценовата политика, а вероятно и форма на компенсация за част от феновете.

Левски се вслуша в най-важния коректив на клуба - феновете

"Сините" посочват привържениците като "най-голямата ценност" и "най-важен коректив" на клуба. От Левски благодариха за огромната подкрепа в мача със Залцбург, но едновременно с това признаха финансовата реалност, с която се сблъскват феновете. "Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин", написаха от клуба.

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Именно конкретните действия са основното очакване в коментарите на привържениците. Сред предложенията и исканията се открояват компенсации за хората, закупили пакетни билети, отстъпки за следващи срещи, както и по-достъпни цени за деца и пенсионери. Част от феновете настояват да бъде намерено решение и за тези, които са купили пакетни билети в свободна продажба, а не само за притежателите на абонаментни карти.

Друг сериозен проблем, засегнат от привържениците, е организацията на самия мач със Залцбург. В коментарите се споменават струпване на хора по пътеките, проблеми със стюардите и случаи, при които зрители не са могли да използват нормално закупените си места. Темата не е нова: още преди двубоя клубът призоваваше всички зрители да спазват местата си и да оставят пътеките свободни заради изискванията на УЕФА.

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