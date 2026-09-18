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Иран удари танкер, опитал да премине през Ормузкия проток

18 септември 2026, 0:47 часа 286 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран удари танкер, опитал да премине през Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удар срещу петролен танкер, плаващ под флага на Того. Според Техеран, плавателният съд е опитал “нелегално да премине” през Ормузкия проток вчера, съобщиха рано тази сутрин иранските медии, цитирани от Ройтерс. Танкерът е спрял движението си, след като на него е пламнал пожар, добави КГИР.

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“Танкерът “Тренд” под флага на Того се опита нелегално да премине през Ормузкия проток, в резултат на което беше ударен и спря заради възникнал пожар”, съобщи агенция Фарс. По-рано снощи Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за нов инцидент с плавателен съд в Ормузкия проток и уточни, че няма данни за пострадали сред екипажа.

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Ормузкия пролив Иранска революционна гвардия Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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