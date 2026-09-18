JPMorgan се отказаха да предсказват края на войната в Иран - моделите им не работят срещу действията на Тръмп

JPMorgan се отказа от основната си прогноза за войната с Иран, след като икономическите прагове, които според очакванията щяха да принудят президента на САЩ Доналд Тръмп да сключи споразумение, бяха превишени, без това да доведе до трайно решение на конфликта. „За първи път от началото на конфликта с Иран нямаме основна прогноза. Просто не знаем как да моделираме финалния етап“, заяви Наташа Канева, ръководител на отдела за глобална стратегия за суровини в JPMorgan, в бележка от четвъртък, 17 септември, предаде CNBC.

Икономическите прагове не доведоха до изход

В началото на конфликта JPMorgan предполагаше, че нарастващият икономически натиск в крайна сметка ще принуди Тръмп да сключи споразумение за отваряне на Ормузкия проток.

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Ключовите прагове на банката включваха цена на петрола над 100 долара за барел, цена на бензина около 5 долара за галон и доходност на 10-годишните държавни облигации над 5%.

Половин година по-късно няколко от тези нива бяха превишени. „Шест месеца по-късно много от тези прагове са преминати, но стратегията за изход е по-малко ясна, а не по-ясна“, каза Канева.

Вашингтон и Техеран постигнаха временно споразумение през юни за отваряне на Ормуз, но споразумението бързо се провали и боевете бяха възобновени. Оттогава цената на петрола отново се покачи над 100 долара за барел, докато доходността на 10-годишните държавни облигации премина 5% тази седмица. Сезонно коригираните цени на бензина на бензиностанциите са на рекордни нива.

Цената на дизела се е повишила над 6 долара за галон, докато запасите спадат до рекордно ниски нива, каза Канева.

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Липса на ясен сигнал за деескалация

JPMorgan не вижда почти никакви признаци, че Вашингтон или Техеран се готвят да отстъпят. Идеята, че тези сътресения ще се окажат краткотрайни, става все по-трудна за отстояване, защото конфликтът се разширява, вместо да се свива.

Саудитска Арабия затвори източно-западния си нефтопровод след повреди, причинени от атака с дрон, изстрелян от Ирак. Бойците от хутите, подкрепяни от Иран, също отбелязаха напредък, който би могъл да укрепи позициите им по отношение на движението на танкери в южната част на Червено море.

Тръмп междувременно заяви пред Axios в четвъртък, че предстои да вземе още едно решение – дали да възобнови мащабни бойни операции срещу Иран, или да предприеме стъпки за прекратяване на войната. „Предстои ми важно решение“, каза Тръмп. „Искам ли да се намеся и да ги унищожа (иранския режим - бел. ред.), или не? Това е важно решение. Може да се случи всичко".

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Цените на петролния пазар отразяват допълнителни загуби в доставките

JPMorgan оценява справедливата стойност на суровия петрол тип „Брент“ на 90 долара за барел, но международният бенчмарк се търгува на цена около 105 долара, след като по-рано тази седмица се доближи до 110 долара.

Банката изчислява, че всеки 1 млн. барела на ден загубени доставки добавя около 4 долара към цените на фючърсите.

Въз основа на това Канева заяви, че пазарът отразява риска от допълнителни загуби от около 4 милиона барела на ден, в допълнение към вече прекъснатите 10 милиона барела на ден.

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Общата картина в енергийния сектор се усложни и от украинските удари по руски рафинерии въпреки изявлението на Тръмп в понеделник, че Киев и Москва са се споразумели да прекратят атаките срещу енергийни съоръжения. Това така и не се случва.

Запасите все още осигуряват буфер

Основното препятствие пред по-нататъшното покачване на цените е обемът на петрола, който все още се съхранява в запасите. Те са намалели с 555 милиона барела, което е значително по-малко от прогнозирания първоначално от екипа за суровини на JPMorgan спад от 1,6 милиарда барела.

Това оставя пазара с по-голям резерв срещу продължителен шок в предлагането, отколкото банката първоначално очакваше.

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„Накратко, засега все още има достатъчно резерви, за да се задържат цените под контрол“, каза Канева, цитирана от Clash Report.