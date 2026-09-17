Очевидно е, че тук не е Москва: Съпредседателят на ИК на Йотова-Вълчев д-р Емил Стоименов в Студио Actualno (ВИДЕО)

Госпожа Йотова е единственият български политик, който продължава да следва европейския път на България, без да изоставя националния ни интерес.

Това заяви в предаването Студио Actualno съпредседателят на инициативния комитет на Йотова-Вълчев, д-р Емил Стоименов, коментирайки президентската надпревара.

Виждаме постоянни атаки към нашия комитет, виждаме провокации, които някакси са много долни и мръсни. Ние няма да кажем една лоша дума спрямо лицата на инициативния комитет от другата страна. И в двата комитета има хора, които са достойни за уважение, убеден е д-р Стоименов.

Той коментира и ситуацията около Валерия Велева, която обяви, че напуска инициативния комитет на Йотова-Вълчев. Ние се разграничихме от действията на г-жа Велева. Имахме бързо събрание на ръководството на комитета и взехме това решение. На първо място аз съм лекар - дълбоко неморално е да се споделят лични данни в обществото. Аз благодаря на г-жа Велева, че доброволно напусна този комитет и така мисля да приключа този въпрос. Липсва ми реалният разговор за бъдещето на България. Какви са например вижданията на господин Гюров за проблема, че всяко пето дете не може да говори български език? Аз знам, че президентската институция няма изпълнителски правомощия, но президентската институция е мястото на разговор по тези въпроси, каза още д-р Стоименов.

Хибридна е атаката, че България ще излезе от ЕС, НАТО и еврозоната и ще си формираме съюз с БРИКС и Русия - това не е така. Това е опорка, която се разпространява по отношение на г-жа Йотова. Очевидно е, че тук не е Москва, заяви още Емил Стоименов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.