Представители на Кремъл и ръководството на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ са започнали подготовка за среща, на която да обсъдят възобновяването на доставките на газ за Германия, съобщи Ройтерс , позовавайки се на източници. Според източници на агенцията, на предстоящата среща ще присъстват Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, както и съпредседателите на AfD Алиса Вайдел и Тино Хрупала. Тази среща може да се проведе през март следващата година.

Един от източниците на агенцията отбеляза, че срещата ще се проведе само ако първо бъде договорено рамково мирно споразумение между Украйна и Русия. Той добави, че организаторите на срещата се надяват тя да обедини „Алтернатива за Германия“, Русия и Съединените щати. Израел, ОАЕ или Индия бяха споменати като възможни места за тази среща, добави източникът на агенцията.

Още: Пратеник на Путин, заедно с германската крайнодясна АзГ, ще възобновява доставките на газ от Русия

Един от източниците на агенцията добави, че организаторите са се надявали, че специалните президентски пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също ще присъстват на срещата. Високопоставен американски служител обаче заяви пред репортери, че двамата представители на Тръмп не са били информирани за предложената среща на върха и не са получили покана.

Според един от източниците на агенцията, AfD се надява, че тази среща ще демонстрира нейната компетентност във външната политика и ще представи германското правителство в неблагоприятна светлина поради „бездействие при справянето с проблема с високите цени на енергията“.

Още: Проучване: "Алтернатива за Германия" увеличава още преднината си

Журналистите припомнят, че преди налагането на санкции след пълномащабното нахлуване в Украйна, Русия е доставяла повече от една трета от суровия петрол на Германия и повече от половината от природния ѝ газ. Вайдел преди това се е застъпвал за премахване на забраната за руски петрол и газ.

„Алтернатива за Германия“ обеща да спре да помага на Украйна

По-рано Алис Вайдел, лидер на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), заяви, че нейната партия иска да спре предоставянето на финансова и военна помощ на Украйна. Тя също така обеща да поиска връщането на значителни суми от Украйна.

Още: Проучване дава още половин година на Мерц като канцлер след удара от АзГ

Освен това лидерът на AfD призова за отмяна на плащанията за някои украинци в Германия, особено за тези, които са военнообвързани.