Холгер Руне отговори на победата на Григор - Дания изравни България за Купа Дейвис

Илиян Радулов не успя да поднесе изненада срещу бившия №4 в света Холгер Руне, но остави добро впечатление при поражението с 3:6, 3:6 във втория мач на сингъл между България и Дания за Купа "Дейвис". Така след първия ден резултатът е 1:1 победи, след като по-рано Григор Димитров направи обрат срещу Елмер Мьолер. Решителната битка за място в Световната група продължава в събота.

Илиян Радулов игра мъжки, но отстъпи на Холгер Руне

21-годишният Радулов започна смело срещу именития си съперник и още в началото показа, че няма намерение да бъде само статист в завръщането на Руне на корта. Българинът спаси три брейкбола в четвъртия гейм, след което проби подаването на датчанина и поведе с 3:2. Руне обаче бързо намери ритъма си. Бившият №4 в света върна пробива, а след това пое инициативата и спечели четири поредни гейма, за да затвори първата част с 6:3.

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Във втория сет датчанинът проби още в първия гейм и постепенно постави Радулов под постоянно напрежение. Българинът продължи да се бори и имаше силни моменти на собствен сервис, но не успя да стигне до обрат. При 5:3 Руне стигна до нов пробив и приключи мача след 88 минути.

За Руне това беше специален двубой, тъй като той се завърна в официалния тенис след продължително отсъствие заради контузия на ахилеса. Последното му участие преди срещата с Радулов беше преди около 11 месеца.

Така България и Дания си размениха по една победа в първия ден. В събота програмата започва в 13:30 часа с мача на двойки между Александър Донски и Пьотр Нестеров и Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. След това предстоят още два сингъла, като при успех България ще си осигури завръщане в Световната група на Купа "Дейвис".

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