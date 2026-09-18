Иран иска споразумение, но не е готов за споразумение по мое мнение

Поредните думи на американския президент Доналд Тръмп (в заглавието), които будят недоумение - но само на повърхността предвид явния факт, че той влезе във война с Иран неподготвен и предизвика световна криза с поскъпване на горивата заради затварянето на Ормузкия проток, която изглежда като първа голяма стъпка към световна икономическа криза. Съответно - сега Тръмп се мъчи "да замаже" своята вина:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Iran wants to make a deal. They’re not ready, in my opinion.
We’re going to either make a deal that’s good, or we’re not going to make a deal at all. pic.twitter.com/msTzlO18yL
Тръмп обаче говори като за детската градина - Иран навсякъде по света била считана за най-злата държава и че САЩ печелели, но американският президент не знаел какво ще излезе като сделка от това, обаче американците щели да спечелят - Още:
- Тръмп за Иран: Имам да взимам голямо решение
- Говорих с Путин, познавам го много добре – той не планира да атакува НАТО
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Look anywhere in the world, Iran is considered the most evil country in the world, and they’ve been that for a long time. pic.twitter.com/HZRw3ra8tJ
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
I think we will end up winning. I don’t know about through a deal, but we are already winning. I think we will end up winning. pic.twitter.com/OLUPFiOiot
Дори известният американски влогър и водещ назад във времето на "Сървайвър", както и коментатор на най-горещите мачове в ММА Джо Роугън обърна внимание, че привържениците на Тръмп гледат на него като някакъв "свети лидер" и това е проблем за американското общество, защото то почва да търси перфектен лидер сякаш никой друг преди това не е показал поне нещо положително:
Joe Rogan:— Clash Report (@clashreport) September 17, 2026
Trump supporters are fucking nuts, man; they’re rabid.pic.twitter.com/qFPqKJnIhf