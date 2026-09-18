Кабинетът "Радев":

Иран иска споразумение, но не е готов за споразумение по мое мнение

18 септември 2026, 7:59 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран иска споразумение, но не е готов за споразумение по мое мнение

Поредните думи на американския президент Доналд Тръмп (в заглавието), които будят недоумение - но само на повърхността предвид явния факт, че той влезе във война с Иран неподготвен и предизвика световна криза с поскъпване на горивата заради затварянето на Ормузкия проток, която изглежда като първа голяма стъпка към световна икономическа криза. Съответно - сега Тръмп се мъчи "да замаже" своята вина:

Тръмп обаче говори като за детската градина - Иран навсякъде по света била считана за най-злата държава и че САЩ печелели, но американският президент не знаел какво ще излезе като сделка от това, обаче американците щели да спечелят - Още:

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Дори известният американски влогър и водещ назад във времето на "Сървайвър", както и коментатор на най-горещите мачове в ММА Джо Роугън обърна внимание, че привържениците на Тръмп гледат на него като някакъв "свети лидер" и това е проблем за американското общество, защото то почва да търси перфектен лидер сякаш никой друг преди това не е показал поне нещо положително:

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Доналд Тръмп цитати война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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