Бойкот: Фен клубът на Локомотив Пловдив саботира Христо Крушарски срещу ЦСКА

На 20 септември, неделя, ще се изиграе един от най-интересните мачове в програмата на десетия кръг на Първа лига. Локомотив Пловдив приема ЦСКА в повторение на финала за Купата на България от миналата кампания. Феновете на "смърфовете" продължават с протестите срещу собственика на клуба Христо Крушарски, като излязоха със съобщение в социалните мрежи. От фен клуба на Локомотив Пловдив написаха, че ще оставят трибуните празни в домакинството на ЦСКА.

"Провалът на управлението на клуба е видим"

Ето какво се казва в съобщението на фен клуба на Локомотив Пловдив: "Време е за действия! Не един път сме писали за безбройните проблеми в любимия на пловдивчани Локомотив и за виновника за тези проблеми - Христо Крушарски, аматьорският му екип и начин на ръководене на клуба. Няма смисъл да ги изброяваме - провалът на управлението на клуба е видим за всеки един привърженик на отбора. Като се започне от липсата на отношение към изграждането и стопанисването на стадиона и се стигне до първия отбор и събитията в него.

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"Ние ще оставим стадиона празен"

Време е нашият протест да премине отвъд думите. За това на следващия мач срещу отбора на ЦСКА ние ще оставим стадиона празен. На този етап няма да предприемаме действия, които пряко да водят до вреди за клуба, но няма и да финансираме некадърното управление на Христо Крушарски. Призоваваме всички локомотивци да не закупуват билети за този мач. Ние ще бъдем там, пред стадиона заради клубната емблема и цветове.

Локомотив е повече от всеки собственик, ръководител, треньор или футболист. Локомотив е повече от Христо Крушарски.Хората се сменят. Локомотив остава. Крушарски ВЪН!"

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