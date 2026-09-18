Тръмп за Иран: Имам да взимам голямо решение

Американският президент Доналд Тръмп е близо до критично решение относно това дали да възобнови мащабни военни действия срещу Иран или да избере друг път, за да сложи край на конфликта. Това заяви самият той пред Axios.

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„Имам да взимам голямо решение пред себе си. Искам ли да вляза и да ги унищожа [иранския режим] или не? Това е голямо решение. С мен може да се случи всичко“, обясни Тръмп. Той добяви, че планира да използва среща с лидери от шест държави в Персийския залив по време на Общото събрание на ООН, за да обсъди следващите стъпки. „Искам да разбера къде са и как върви с тях. Ние ги пазихме добре“, заяви Тръмп.

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