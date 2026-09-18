Викове "Оставка!" в Овча купел! ЦСКА 1948 обърна Славия в луд мач с две дузпи и ВАР драма

ЦСКА 1948 постигна драматичен обрат и спечели с 2:1 гостуването си на Славия в първия мач от 10-ия кръг на efbet Лига. "Белите" поведоха с гол на Иван Минчев от дузпа, но след почивката Георги Русев изравни, а Атанас Илиев донесе трите точки на гостите с втори 11-метров удар. В края напрежението на "Овча купел" ескалира и феновете на Славия поискаха оставката на треньора Ратко Достанич.

ЦСКА 1948 победи трудно Славия

Двубоят предложи сериозна доза драма и намеси на ВАР. Славия получи първата си дузпа в 41-вата минута, след като Божев фаулира Стоев в наказателното поле. Първоначално съдията Радослав Гидженов не посочи бялата точка, но след преглед на ситуацията промени решението си. Минчев бе точен и даде аванс на домакините.

ЦСКА 1948 реагира веднага след почивката. В 49-ата минута Масиел центрира към далечната греда, където Георги Русев се разписа с глава и възстанови равенството. Националът на България бе избран и за Играч на мача след края на срещата.

Развръзката дойде шест минути преди края. Мейер бе съборен в наказателното поле след контакт с Досо, а Гидженов отново първоначално отсъди нарушение извън пеналта. ВАР обаче се намеси и последва втора дузпа за гостите. Атанас Илиев не сбърка и направи 2:1 за ЦСКА 1948.

Славия можеше да изравни почти веднага. Владимир Николов вкара с глава в 87-ата минута, но след нова проверка с ВАР попадението бе отменено заради засада. Така ЦСКА 1948 записа важна победа като гост, докато недоволството на феновете на "белите" завърши със скандирания "Оставка!" към Достанич.

Любопитното е, че общо петима футболисти от двата състава попаднаха в последната селекция на Александър Димитров за предстоящите мачове на България в Лигата на нациите - Стоянов и Николов от Славия и Божев, Цонев и Русев от ЦСКА 1948.