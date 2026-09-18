Спорт:

Задържаха 400 000 къса контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

18 септември 2026, 21:32 часа 435 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция "Митници"
Задържаха 400 000 къса контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

400 000 къса цигари, декларирани като пластмасови кутии, откриха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

Още: Голям удар на границата с България: Румъния залови фалшиви стоки и цигари

На 16.09.2026 г. около 19:15 часа на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – пластмасови кутии за еднократна употреба, от Турция за Франция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол са открити 40 кашона, в които сред декларираната стока – пластмасови кутии, са установени стекове с цигари. Пластмасовите кутии са били поставени в горната част на кашоните и са прикривали цигарите, разположени под тях, така че при отваряне на опаковките първоначално да се вижда само декларираната стока.

Общото количество на откритите цигари е 400 000 къса (20 000 кутии), всички с чужд акцизен бандерол, на стойност 80 650 евро. Тютюневите изделия и превозното средство, послужило като средство за извършване на нарушението, са задържани. По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Още: Прогресивна власт, прогресивни цени: Цигарите също поскъпват от 1 август

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Контрабанда цигари ГКПП Капитан Андреево Агенция Митници
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес