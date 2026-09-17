Китай се намеси решаващо във войната в Близкия изток с натиск върху Иран

Китай е отправил неофициална молба към Иран да съдейства за овладяването на хутите в Йемен, след като Саудитска Арабия се е обърнала с призив към Пекин вследствие на военната офанзива на подкрепяната от Техеран групировка през изминалата седмица, съобщава Reuters, позовавайки се на три ирански източника. Йеменските бунтовници са едни от най-свирепите прокси сили на Ислямската република, които редовно биват активирани в ключови моменти, какъвто е и настоящият случай.

Сега Рияд се е обърнал към Китай за помощ, след като хутите отбелязаха бърз напредък в офанзивата си по крайбрежието на Червено море и около пролива Баб ел-Мандеб – действия, които направиха саудитския износ на петрол и корабоплаването по-уязвими. Освен това кралството подкрепя твърдо международно признатото йеменско правителство, чиито сили се оттеглиха от района около ключовия проток на Червено море.

Още: Гори втора война в Близкия изток, втори важен за света проток е пред блокиране

Пекин е натиснал Техеран по-твърдо, отколкото показва публично

Китай публично призова за сдържаност, диалог и възстановяване на безопасното корабоплаване, но неговото непублично послание е отишло по-далеч от това, което всички ние виждаме, твърдят източниците на международната агенция.

Пекин иска Иран да използва влиянието си върху хутите, за да помогне за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на конфликта по енергийните маршрути, от които зависи самият Китай – втората по големина икономика в света.

Източниците, които са били информирани за дискусиите и са говорили при условие за анонимност пред Reuters, не предоставят подробности за това как е било предадено посланието или дали то е било предадено по време на вчерашното посещение в Китай на иранския външен министър Абас Арагчи.

Снимка: Getty Images

Източниците посочват, че отговорът на Техеран е бил, че стабилността и мирът в региона зависят от прекратяването на американско-израелската война срещу Ислямската република.

Още: Хутите се хвалят с два нови удара по Саудитска Арабия, щели да пощадят САЩ и Израел (ВИДЕО)

Китайските официални лица не са отправяли никакви изрични заплахи, нито са давали да се разбере, че Пекин ще се опита да окаже икономически натиск върху Техеран, ако той не използва влиянието си върху хутите, твърдят трите ирански източника. Китай е най-големият купувач на ирански петрол.

Какво казва Китай пред камерите?

В отговор на запитване за коментар от китайското външно министерство са заявили следното: „Китай не желае регионалните напрежения да се разпространят още повече в Йемен и Червено море. Ескалиращата регионална нестабилност не е в интерес на никоя от страните".

„Суверенитетът и сигурността на всички държави трябва да се зачитат, а обектите, които са от жизненоважно значение за препитанието на хората, не трябва да стават мишени. Китай призовава за прекратяване на действията, които допълнително усложняват ситуацията, и настоява проблемите да се решават чрез диалог и преговори“, се посочва в изявлението.

Още: Какво стана с "малката" война на Тръмп срещу Иран?

Министерството на външните работи на Иран и пресслужбата на саудитското правителство не са коментирали.

Офанзивата на хутите и опасността от затваряне на нов важен проток

Този месец хутите бързо поеха контрола над историческия пристанищен град Мока и засилиха влиянието си над пролива Баб ел-Мандеб – един от най-важните морски търговски пътища в света заедно с близкия Ормузки проток. Бунтовниците проведоха атаки срещу стратегическите острови Ханиш в Червено море. Правителствените сили в Йемен и техните съюзници се прегрупираха на юг към Дхубаб, който се намира непосредствено на пролива, срещу остров Перим.

Контролът над Дхубаб и острова е ключов за овладяването на Баб ел-Мандеб. Впоследствие стана ясно, че хутите държат напълно и Перим.

Още: Турция влиза в голямата игра за петрола от Персийския залив, идва нов недостиг (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

През последните дни се наблюдава ескалация на боевете между йеменските съюзници на Саудитска Арабия в подкрепяното от международната общност правителство и хутите, което създава втори фронт в конфликта с Иран, заплашващ глобалните енергийни доставки. Постигнатото с посредничеството на ООН примирие в Йемен през 2022 г. до голяма степен сложи край на години наред война, но не доведе до трайно уреждане на конфликта. Последните сражения заплашват с връщане към пълномащабна война.

По-рано тази година хутите обявиха война на Саудитска Арабия, започнала първо с "морска блокада" и продължила с преки удари по кралството, засягащи най-вече енергийната му инфраструктура. Според Axios саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман се е обадил два пъти на американския президент Доналд Тръмп, призовавайки го да нанесе удари срещу хутите, но Тръмп е отказал. Администрацията му засега няма планове за пряка намеса срещу бунтовниците в Йемен, твърдят източници на изданието.

Още: Новата война и блокиране на важен пролив: Иран стои зад офанзивата на хутите, Тръмп отказал да ги удари след молба на Саудитска Арабия

Междувременно дрон от Ирак порази важния тръбопровод "Изток-Запад" на Саудитска Арабия, след което страната обяви, че отменя някои бъдещи доставки за европейски рафинерии.

Цените на петрола скочиха рязко в последните дни заради действията на хутите, но предвид нов ход на Рияд за снабдяване на азиатските рафинерии, а именно прехвърляне на петрол от кораб на кораб в открито море, пазарите се успокоиха на 17 септември.

Още: Как подпалилите нова война проксита на Иран използваха AI на Anthropic, за да създадат балистични ракети