Най-важните новини за деня: 18 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 септември 2026 г.

ПОВДИГНАХА ОБВИНЕНИЕ НА БОРИСЛАВ САНДОВ ПО СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по разследването, свързано със случая "Петрохан". Той е обвинен в длъжностно престъпление за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа "Петрохан".

“ДА СЕ ОТИВА КЪМ СЪД”: БЕЛОБРАДОВА ЗА ОБВИНЕНИЕТО КЪМ САНДОВ ЗА “ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА” (ВИДЕО)

По отношение на казуса с Борислав Сандов винаги сме имали една и съща позиция - моментално да се образува дело и то да се гледа от съда. Доколкото е възможно да се започнат следствени действия и да се минава направо към съд.

ДАНС ДА РАЗНИЩИ ПРОКУРАТУРАТА ПО СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН": ДЕПУТАТ НА РАДЕВ ПОСТАВИ ГОЛЯМ ВЪПРОС И КАЗА ИМА ЛИ ЧАДЪР

ДАНС е трябвало да попита прокуратурата какво се случва със сигналите по делото на шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Жалко е за цялата тази ситуация, жалко е за тези шестима загинали, но големият въпрос е с каква цел и кой е отклонявал средствата за финансирането на неправителствената организация на Ивайло Калушев ("Националната агенция за контрол на защитени територии" - бел. ред.). Всичко това се е случвало по законов ред. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" генерал Румен Миланов пред БНТ. Още: Как държавата при много уж различни власти спа сладко и "Петрохан" се случи

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: ЗАПИСЪТ С ПЕТЬО ЕВРОТО Е СЪЗДАДЕН ОТ САРАФОВ ПО ПОРЪЧКА НА БОРИСОВ ИЛИ ПЕЕВСКИ

Бившият европейски прокурор от България Теодора Георгиева за пореден път намеси името на бившия и.д. главен прокурор Борислав Сарафов в нещо, което тя определя за схема за тоталното ѝ компрометиране и освобождаване от поста. В интервю за "Извън ефир", публикувано на 17 септември, тя обвини Сарафов за пускането на записите, в които се вижда как Георгиева е в офиса на Петьо Петров - Еврото, и каза, че знае за фактическия им автор от високопоставени източници в Европрокуратурата. Цитира също така имената на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски.

ВЪРХОВНИЯТ СЪД ОПАЗИ БОРИСЛАВ САРАФОВ И ТОЙ ОСТАВА В СИСТЕМАТА - ЗАСЕГА

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) опази от уволнение бившия изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов с определение от 17 септември. Съдиите Весела Николова, Стела Динчева и Миглена Николова оставиха без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Николай Найденов и прекратиха делото. Решението обаче може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните - предстои да разберем дали министерството ще го стори.

НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ: ДЕМЕРДЖИЕВ ТВЪРДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА МАНТИНЕЛИ

Полетите на Делян Пеевски са били финансирани чрез оскъпяване на обществени поръчки за мантинели. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на брифинг в Министерския съвет. От думите му се разбра, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели и че те имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и наш дипломатически представител.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДАДОХА ХОД НА НОВИЯ "ПРАЗЕН ЧЕК" ЗА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА

След близо три часа дебати парламентът даде ход на промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предложението беше подкрепено с 119 гласа "за", след като "ДПС-Ново начало" осигури необходимия кворум за гласуването.

МЕРКИТЕ СРЕЩУ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА: "ИНФЛАЦИОНЕН ЧЕК" ЗА 550 ХИЛ. БЪЛГАРИ И БЕЗ АКЦИЗ ЗА ПРОПАН-БУТАНА (ВИДЕО)

"Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията и структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми", каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с пакета от мерки срещу високите цени на горивата, обещани по-рано през седмицата от премиера Румен Радев.

БЕЗ АКЦИЗ ЗА ПРОПАН-БУТАНА: ДЕПУТАТ ОТ ПБ ПОВДИГНА ЗАВЕСАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗАРАДИ СКЪПИТЕ ГОРИВА

Обсъжда се отпадането на акциза за пропан-бутана като мярка за падане на цените на горивата. Всичко ще стане ясно до половин час. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ Стефан Белчев в ефира на Нова телевизия. "2 евро станаха 2 лева, което не е приемливо за нас като потребители. Ще има таргетирано подпомагане на най-уязвимите групи", посочи той.

БОГДАН МИЛЧЕВ: ИМА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ ШЕФА НА ТОЛ УПРАВЛЕНИЕТО (ВИДЕО)

Министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Шишков е започнал дисциплинарно производство срещу директора на тол управлението проф. Олег Асенов, който тутакси излязъл в болничен отпуск. Това каза в предаването Студио Actualno Богдан Милчев, директор на Института за пътна безопасност и бивш началник на КАТ. Actualno.com веднага изпрати питане до МРРБ вярно ли е това. От министерството потвърдиха, че инспекторатът проверява проф. Асенов, но не уточниха за какво. Допълниха още, че професорът е в платен годишен отпуск на 17 и 18 септември, поискан още на 4 септември и няма нищо общо с проверката. Богдан Милчев твърди, че кражбата на века не е строителството на магистрала “Хемус“, а създаването и работата на националното тол управление. Още: Правителството създава нов мегаорган за пътната безопасност (ВИДЕО)

ИЗБОРНИ АНАЛИЗИ: ЙОТОВА ЩЕ СЕ СПЪНЕ, АКО ИМА "ЧЕРЕН ЛЕБЕД". ЗА ГЕРБ ОПАСНОСТТА ДА ИЗЧЕЗНЕ ИДВА ДОГОДИНА

Едва ли ще има висока избирателна активност, по-скоро не, не се виждат условия за наказателен вот, нещата вървят към Илияна Йотова поне засега – думите са на социолога Димитър Ганев, а колегата му Първан Симеонов също го подкрепи – че поне засега Йотова е с по-добри шансове да победи. Но и двамата говорят по-скоро за президентски избори с балотаж.

СЛЕД СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА: НИТО ДУМА ЗА РУСИЯ, НО ДЕ ФАКТО С ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЗАРАДИ НЕЯ (ВИДЕО)

Нито дума за Русия, но де факто с мерки заради нея излезе държавата след Съвета по сигурността. На консултативния орган към Министерски съвет са разгледани сигурността на обектите от критичната инфраструктура и обектите, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Съветът по сигурността идва след взривовете в оръжейните складове на ЕМКО, които според западни издания са свързвани със заплахата от Русия, както и на фона на зачестилите опити за саботаж от страна на Русия както в Германия, така и в съседна Румъния.

ЕС Е В БЕЗПЪТИЦА ПРЕД РУСКАТА ЗАПЛАХА ОТ ВОЙНА – ПРИМЕРИ. Z-ОЦЕНКА: КОНСТАНТИНОВКА НЕ СМЕ Я ПРЕВЗЕЛИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

25 000 американски войници да напуснат американските бази в Европа – това е обмислян още от юни, 2026 година, план от Пентагона и американския военен министър Пийт Хегсет. Ако това се случи обаче, американските военни, които ще останат на Стария континент, ще паднат под 76 000 души – а това е граница, определена от Конгреса на САЩ и съответно би било нарушение на взето от Конгреса решение, информира Reuters. Затова сега тече 6 месеца преглед на разположените от САЩ сили в Европа и преценка колко допринасят военно останалите членове на НАТО за отбрана, какви договори за ползване на бази има САЩ в Европа и какви са приоритетите на Съединените щати. NBC добавя, че потенциално могат да бъдат изтеглени дори 40 000 войници, а сега в Европа има около 80 000 американски войници. Всичко това се превръща в пореден ключов въпрос за Европа предвид растящото напрежение с Русия и опасенията за руска атака срещу членка на НАТО.

"ПУТИН, ВСЯКА ГОДИНА КАЗВАШ, ЧЕ МАЛКО ТИ ОСТАВА ДО ДОНБАС": РЯЗКА ПРОМЯНА В САЩ ПО ЛИНИЯ СДЕЛКИ - КРАЙ НА ВОЙНАТА

Думи на американския пратеник Джаред Къшнър - зет на Доналд Тръмп - към руския диктатор Владимир Путин по време на визитата му в Кремъл през септември 2026 г. заедно с другия представител на САЩ Стив Уиткоф описват по невероятно добър начин дилемата на Тръмп в 18-месечните му мъки да сложи край на войната в Украйна. The New York Times цитира разговор между Къшнър и лидера в Москва, който изразил вяра, че до няколко месеца руската армия най-накрая ще превземе целия украински регион Донбас. А в това време Русия щяла да нанесе удар по украинската електроенергийна мрежа, подготвяйки почвата за тежка зима.

КАКВО ОЗНАЧАВА СТАТУТЪТ "АСОЦИИРАН ЧЛЕН" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КАНАДА?

За да смекчи удара от търговския спор със САЩ, Канада трябва да засили икономическите си връзки с други части на света. Министър-председателят Марк Карни ясно заяви, че желае по-тесни отношения с Европейския съюз - при това в Европейския парламент, при това с уточнение, че това е канадски отговор на действията на американския президент Доналд Тръмп срещу страната. Предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – направено по време на годишната ѝ реч пред Европейския парламент на 16 септември – Канада да стане „асоцииран член“ на най-мощния търговски блок в света, надхвърли очакванията на мнозина. Подобен статут би могъл да интегрира Канада по-дълбоко в европейските пазари и стратегически сектори. Това обаче би било ново партньорство, създадено специално за конкретната ситуация, като ЕС тепърва трябва да дефинира какво точно означава то.

"НИЕ СМЕ ПОЛИТИЦИ, НЕ ЕКСПЕРТИ ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА": МИЦКОСКИ ПИТА ОТ САЩ ЗАЩО ДА ВПИСВА БЪЛГАРИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА (ВИДЕО)

"Ние сме политици, не сме експерти по човешки права", каза македонският премиер Християн Мицкоски във Вашингтон по време на дискусия на Атлантическия съвет относно отношенията между САЩ и Северна Македония и пътя на страната му към Европейския съюз, като думите му бяха във връзка с изискванията на европейската преговорна рамка от 2022 г. за вписване на македонските българи в македонската конституция. Той обвини предишното правителство, че се е съгласило на всичко, наричайки консенсуса от 2022 г. празен лист хартия.