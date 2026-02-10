Спорт:

ЦСКА тотално надигра ЦСКА 1948 и се класира за 1/2-финалите на Купата на България

ЦСКА постигна категоричен успех с 2:0 над ЦСКА 1948 и се класира за 1/2-финалите на Купата на България. На Национални стадион "Васил Левски" възпитаниците на Христо Янев тотално надиграха съперника си. Йоанис Питас материализира първоначалния натиск на "армейците" с гол в деветата минута. Четвърт час преди да изтече редовното време Петко Панайотов центрира към Макс Ебонг, който с глава удвои преднинанта на столичния гранд.

Джем Юмеров
