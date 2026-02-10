Оставката на Румен Радев:

Голмайсторът на Берое попада в трансферните планове на ЦСКА 1948

Може да се очаква евентуален нов опит за привличане на нападателя на Берое Алберто Салидо от ЦСКА 1948, съобщава "Мач Телеграф". Причина за това е тежката контузия на португалеца Бернардо Коуто, която го вади от игра поне до края на сезона. Преди от ЦСКА 1948 да привлекат бившето крило на Спартак Варна, "червените" се колебаеха именно между него и нападателя на заралии. 

При срещата срещу Ботев Пловдив, завършила при резултат 0:0, Салидо отново се представи на ниво, като изведе сам срещу Даниел Наумов нападателя Емир Кухиня, който обаче пропусна. През този сезон испанецът има 19 мача за Берое в елита, в които е отбелязал 9 гола и е направил 3 асистенции.

Алберто привлича към себе си сериозен интерес, но въпреки това Ернан Бенато успява да го задържи в града на липите. Предполага се обаче, че ако ЦСКА 1948 извади желаната сума, Берое ще го продаде. Подобна раздяла може да се окаже ключова за амбициите на Берое да се пребори за оставане в елита на българския футбол, тъй като Салидо е много важен играч за старозагорци.

Кристин Попова
Кристин Попова
