"В мишената": Прогнози за мачовете Лудогорец - Левски, ЦСКА - ЦСКА 1948, Локо Пд - Ботев Пд и европейски суперсблъсък

И тази седмица предаването "Точно попадение" предложи традиционната си рубрика "В мишената": с прогнози на футболни мачове. И напълно закономерно - почти всички прогнози бяха насочени към предстоящите много интересни сблъсъци за Купата на България. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg трябваше да дават своите прогнози за четири мача, а само един от тях бе от световния футбол.

Прогнозите в предаването "Точно попадение"

Първият двубой, който влезе за дискутиране в предаването, бе този между ЦСКА и ЦСКА 1948 на Националния стадион "Васил Левски". Участниците в епизода Стефан Йорданов, Николай Илиев и Ивайло Илиев се обединиха около мнението, че ЦСКА ще вземе победа с един гол разлика, но все пак имаше известни разминавания в прогнозите им за точен резултат. На сходно мнение бяха и останалите зад кадър журналисти - Бойко Димитров и Джем Юмеров.

Двубоят между Лудогорец и Левски вече предизвика повече полемики. Стефан Йорданов заяви, че смята да бъде реалист - и прогнозира победа за "орлите" с 2:0. Николай Илиев и Ивайло Илиев обаче смятат, че Левски ще постигне победа в Разград, за да си отмъсти за загубената Суперкупа. А Бойко Димитров и Джем Юмеров дадоха различни прогнози от тези на колегите си в студиото.

Голям интерес предизвика и пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. А прогнози се дадоха и за предстоящия мегасблъсък между отборите на Атлетико Мадрид и Барселона - първи мач от 1/2-финалите за Купата на Краля. Вижте точните прогнози на мачовете за тази седмица във видеото:

