Треньорът на ЦСКА 1948 се закани на ЦСКА за мача от Първа лига

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след поражението от ЦСКА в двубой от 1/4-финалите за Купата на България.

„Има го това във футбола, честито на победителите. Отстъпвахме в агресията. Опитвахме да градим атаките, както искахме. Атаките на ЦСКА идваха на контри. Несигурно начало. Доста непредизвикани грешки правихме и давахме инициативата на ЦСКА“, започна Стоянов.

„Това, което искахме, дадоха го играчите като желание. Искахме повече да играем с топката, но понякога не се получава. Момента форма е . В момента другите играчи са в по-добра форма и те взимат участие“, отговори Иван Стоянов на въпрос защо Мамаду Диало, Георги Русев и Борислав Цонев не започнаха от първата минута.

„Не мисля, че ще ни е по-лесно. Трябва да се възстановим след този тежък мач и се готвим за събота, където мисля, че ще им е по-тежко на ЦСКА. Надявам се в събота да стъпим както трябва, да имаме повече положения и да ги реализираме“, завърши треньорът на ЦСКА 1948.