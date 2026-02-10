Оставката на Румен Радев:

"Гиджен, внимавай" става етикет на пролетния полусезон! Оттук нататък трябва много да се внимава"

10 февруари 2026, 13:44 часа 289 прочитания 0 коментара

Още в първия кръг от пролетния полусезон на efbet Лига дойдоха и първите спорни съдийски решения, които веднага събудиха онази популярна реплика "Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш" от дербито между Левски и Лудогорец на "Герена" през есента. Всъщност тази реплика бе цитирана и от Наско Сираков в позицията му срещу съдийството преди финала за Суперкупата на България. И изглежда, че цитатът "Гиджен, внимавай" ще се превърне в нарицателно за втория полусезон, смята журналистът Ивайло Илиев от Actualno.com.

Ролята на съдийството в битката за титлата в Първа лига

В предаването "Точно попадение" той заяви: "Репликата "Гиджен, внимавай" си става нещо като етикет на пролетния полусезон. Оттук нататък трябва прекалено много да се внимава във всеки един мач. Като ни пускат клипчетата с боди камера на съдиите, ще се радваме да са в пълнота, защото и там може да се спестяват ситуации. Тези клипчета на БФС са много добра инициатива, интересна, със забавни моменти, и си мисля, че оттам ще изкачат тепърва интересни неща."

Радослав Гидженов

Спорен момент имаше в двубоя между Локомотив София и Лудогорец още в 26-ата минута, когато при резултат 1:0 за "железничарите" се стигна до грубо нарушение на Ерик Маркус без топка. Главният съдия Валентин Железов обаче не видя ситуацията, а от ВАР също не видяха основания да му сигнализират за потенциален червен картон. След мача пък от Съдийската комисия излязоха с анализ за ситуацията и заключиха, че няма основания за изгонване на Маркус.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
