"Поисканите оставки от Лудогорец няма да решат нищо - те са само параван за разклатения трон"

Защо Лудогорец постави ултиматум за оставки на всички членове на Лицензионната комисия към Българския футболен съюз, и то в срок до понеделник (9 февруари)? Като аргумент за поисканите оставки е състоянието на терените в първия кръг от пролетния полусезон. Според журналиста Ивайло Илиев обаче, подобни оставки няма да решат системен проблем, какъвто е този с терените. Той заяви в предаването "Точно попадение", че поисканите оставки са само параван за атаката на Лудогорец към БФС, която идва на фона на разклатения трон на хегемона.

Атаката на Лудогорец не е само с цел да се сменят хората в Лицензионната комисия

14-кратният пореден шампион на България изостава със седем точки от Левски, като Ивайло Илиев е на мнението, че таймингът на атаката на Лудогорец не е случаен - и "зелените" използват всички средства, не само футболни, за да се върнат на върха. За него е очевидно, че Лудогорец не иска просто да смени определени хора в Лицензионната комисия, след като постави и ултиматум, че ако не ги получи, ще търси смяна на Георги Иванов през организирането на извънреден изборен конгрес.

Тронът се разклаща и всички средства ще влязат в употреба

"Доказало се е във времето, че оставките много рядко решават някакви системни въпроси, които са дългогодишни, с липса на реформи и така нататък. Очевидно атаката не е само с цел искане на смяна на някакви определени хора. Лицензионната комисия се ползва като някакъв мотив, параван дори бих казал, за началото на вероятната атака на Лудогорец към БФС, след като тронът се разклаща и всички средства ще влязат в употреба", заяви журналистът на Actualno.

"БФС казаха, че не действат под натиск. Само че Лудогорец във футбола е най-голямата сила, а и неговата дума най-много тежки", допълни неговият колега Ивайло Илиев. Какво още се каза за войната между Лудогорец и БФС - гледайте във видеото:

