Екипаж от ВВС със самолет "Спартан" превози медици при донорска ситуация

Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan“ от състава на 16-а авиационна база „Враждебна“ изпълни във вторник успешна мисия по осигуряване на въздушен транспорт за медицински екип. Полетът от София до Варна и обратно е организиран заради възникнала донорска ситуация в МБАЛ „Силистра“. С военния самолет е транспортиран екип от УМБАЛ „Александровска“, който да подготви органна трансплантация.

„Спартанът“ излетя в 9:00 ч. и се приземи обратно в София в 18:10 ч. Задачата по спешния транспорт на медиците бе изпълнена успешно. Командир на екипажа бе капитан Георги Пъшев, помощник-командир - старши лейтенант Александър Недялков, а борден инженер - капитан Андрей Андреев.

Елин Димитров
Елин Димитров
