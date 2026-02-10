Първото поколение, което официално е обявено за по-глупаво от предишното

Поколението Z, родено между 1997 и 2010 година, е първото в историята, което бележи по-ниски резултати в училище от предходното поколение, според водещ невроучен. И шокиращо, те изглеждат горди реалността. "Това е първото поколение в модерната история, което получава по-ниски резултати на стандартизирани тестове спрямо своите предшественици", споделя д-р Джаред Къни Хорвът пред The Post. "И за да влошим нещата, повечето от тези млади хора са прекалено уверени колко умни са. Колкото по-умни мислят, че са, толкова по-глупави всъщност са.", заяви мнението си.

Живот пред екрана

Хорвът неотдавна представи данните си пред Конгреса на САЩ, заявявайки, че поколението Z, след Милениалите, буквално е "счупило" гордата академична традиция на човечеството – по погрешен начин. Причината, според него, се крие в начина, по който младите прекарват времето си извън класните стаи: съсредоточени върху телефони, таблети и лаптопи, където "скролват" TikTok видеа, пращат кратки съобщения в Snapchat и преглеждат резюмета на класическа литература, вместо да хващат книгата и да четат.

"Учението чрез екрани превръща децата в "скимъри" – хора, които просто прелистват и запомнят малко", обяснява Хорвът. "Без тежката интелектуална работа, дори красивият ум може да се "размие".

Той подчертава, че не е против технологиите, но настоява за академична строгост. Според него училищата трябва да ограничат времето пред екраните и да се върнат към добрите стари практики, когато учениците са прекарвали часове в четене и подготовка за тестове.

"Тъжната истина е, че нашите деца са по-малко когнитивно способни от нас на тяхната възраст", заяви Хорвът пред Сенатската комисия по търговия, наука и технологии. "От края на XIX век мерим и стандартизираме когнитивното развитие. Всяко поколение се представя по-добре от родителите си – до поколението Z."

Причината за спадa на резултатите, според учените, е, че Z e първото поколение, израснало с постоянен достъп до екрани. "Повече от половината време, през което един тийнейджър е буден, той прекарва пред екран", казва Хорвът. "Човекът е биологично програмиран да учи чрез взаимодействие с други хора и чрез задълбочено изучаване, а не чрез скролване на кратки резюмета."

Цифровите устройства, известни като "образователни технологии" (EdTech), заемат огромна част от вниманието на учениците по време на уроци и домашни, но не могат да заместят истинското учене.

Поколението Z е интелигентно, свързано и креативно, но цената на дигиталната зависимост се проявява в академичните им резултати. Въпросът остава: как обществото ще адаптира образователните системи, за да върне младите към дълбокото учене и критичното мислене?

