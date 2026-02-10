"В ЦСКА има балон, който е временно надут. ЦСКА 1948 може да се окаже иглата, която да го спука"

Има ли надут балон в ЦСКА и може ли той да бъде спукан от ЦСКА 1948? Този въпрос бе поставен на дневен ред в последния епизод на "Точно попадение". Според журналиста Ивайло Илиев, сред "сините" среди все още се чуват гласове, че в ЦСКА е надут балон, който скоро ще се спука. Неговият колега Николай Илиев пък добави, че ако действително има такъв балон, то ЦСКА 1948 може да бъде "иглата", която да го спука.

Може ли да спадне тонусът в ЦСКА, особено ако изостанат още?

"Няма да скрия, че сред левскарската общност все още има гласове, които казват, че това е балон, който е временно надут и съвсем скоро ще се спука. Напълно е възможно в някакъв момент да спадне тонусът, особено ако 7-те точки стават 9, впоследствие 12... да не се изхвърлям", заяви Ивайло Илиев, който не крие пристрастията си към Левски.

Има балон, няма балон

Мачът с ЦСКА 1948 за Купата може да е иглата, която да спука балона", коментира Николай Илиев. А водещият Стефан Йорданов се намеси: "Ако въобще има балон!". Николай също смята, че няма балон в ЦСКА. Ивайло Илиев пък даде "смелата" прогноза, че Левски ще бъде в топ 5 в крайното класиране. Стефан Йорданов отбеляза, че такава прогноза е с много нисък коефициент. "Аз ще съм малко по-смел в прогнозите и ще кажа, че ЦСКА със сигурност ще бъде в топ 3 на крайното класиране", заяви той.

Иначе журналистите отбелязаха, че ЦСКА на Христо Янев се отличава с характер, след като за пореден път успяха да се върнат от гол пасив, за да спечелят. "Христо Янев вкарва характер в отбора на ЦСКА и това се видя през Жордао, който през голямо време от мача игра с контузия в рамото. Не можеше да влиза качествено в единоборствата. Личеше си, че го боли, но изкара много голяма част от мача. Почти всяко важно положение минаваше през него. И Лео Перейра, и Макс Ебонг направиха много хубав мач", заяви Николай Илиев.

Стефан Йорданов отбеляза силната игра на феномена Мохамед Брахими. Повече по темата за ЦСКА - гледайте във видеото: