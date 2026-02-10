Войната в Украйна:

Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали

10 февруари 2026, 21:22 часа 448 прочитания 0 коментара
Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали

Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали те. Това заяви психиатърът д-р Анета Аничкина в „Интервюто в Новините на NOVA” относно жертвите по случая „Петрохан”. По думите ѝ не може да се правят категорични заключения за личността на лидера и останалите членове на групата само въз основа на публична информация. „Той явно е притежавал лидерски качества. Общо взето категорична позиция по отношение на неговата личност и личностите на останалите не може да се направи по телевизора. Това е работа на експертите и аз мисля, че те ще си свършат добре работата”, подчерта д-р Аничкина.

Още: “Това е категорично убийство“: Д-р Светлана Димитрова за случая “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Психиатърът обясни, че личностните особености имат различни нива на изразеност. „Най-леките особености на личността се наричат акценти. По-ярко изразените се наричат абнормностни, а последната степен на промени в личността е личностно разстройство. Не може да се каже кое ниво е имал той. Така или иначе е имал много особености на личността”, каза тя. По думите ѝ именно такива характеристики могат да направят един човек силен организатор и лидер с обаяние, способен да ангажира и увлича хора след себе си.

Още: "Синът ми е невинен! Обичала съм България, но вече съжалявам": Майката на Калушев проговори

Д-р Аничкина коментира как е възможно хора да се подчинят на волята на друг дори когато става дума за загуба на собствения им живот. Психиатърът подчерта, че философските и ценностните интерпретации са ключови. „Може би те в това състояние не са преживявали смъртта като край на живота”, каза тя.

Още: Случаят "Петрохан" влиза в парламента, викат ДАНС и МВР

Според нея в България има достатъчно компетентни специалисти, които могат да работят по случая. „Трябва много работа и много високи нива на компетентност. Мисля, че в България има. Обществото трябва да се успокои и да не взема твърди позиции по лични мотиви, защото информацията не е образованост”, добави тя.

Още: Явор Божанков за “Петрохан”: България е с уязвима сигурност (ВИДЕО)

Д-р Аничкина сподели, че институциите трябва да бъдат отворени към обществото и да поднасят информация по начин, който е разбираем за хората, като в същото време се остави експертната оценка в ръцете на специалистите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Петрохан психиатър убийство Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес