Българският футболен съюз продължава активното търсене на нов национален селекционер, а един от основните кандидати вече е направил важна крачка към поста. Испанският специалист Диего Мартинес е посетил България преди няколко дни и е представил вижданията си за развитието на националния отбор пред ръководството на централата. Бившият наставник на няколко клуба от Ла Лига е сочен за фаворит да поеме "лъвовете".

Диего Мартинес представил проект пред БФС в Бояна

Според информация на Sportal.bg 45-годишният треньор е посетил Националната футболна база в Бояна, където е изнесъл подробна презентация пред представители на БФС. Испанецът е изложил идеите си за работата с националния отбор чрез специално подготвено представяне, включващо графики и визуализация на данни.

Мартинес има сериозен опит в професионалния футбол, като през кариерата си е водил Осасуна, Гранада, Еспаньол, Олимпиакос и Лас Палмас. Към момента обаче няма официално потвърждение, че именно той ще бъде назначен за следващ селекционер на България.

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БФС разглежда и други кандидати преди квалификациите

Ръководството на централата планира разговори и с други специалисти, сред които е бившият селекционер на Албания Джани Де Биази. Изборът на нов наставник идва след разочароващото представяне на България в Лигата на нациите. Националите не успяха да завършат сред първите два отбора в група с Исландия, Естония и Люксембург.

Кампанията започна под ръководството на Александър Димитров, който впоследствие беше заменен от Атанас Рибарски. Следващата голяма задача пред националния отбор са квалификациите за Евро 2028. Жребият ще бъде изтеглен на 6 декември в Белфаст, когато България ще научи съперниците си по пътя към европейското първенство.

При попадане в група с пет отбора "лъвовете" могат да започнат участието си още през март 2027 година.

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