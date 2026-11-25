Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес демонстрира увереност преди гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Испанският специалист призна огромната финансова разлика между двата клуба, но подчерта, че именно французите ще бъдат под по-голямо напрежение. Наставникът на "сините" беше категоричен, че футболистите му няма да излязат на "Стад Велодром" единствено заради преживяването, а ще търсят положителен резултат срещу именития съперник.

Веласкес: Цялата отговорност е при Марсилия

На пресконференцията преди двубоя испанецът обясни, че предстоящият сблъсък е възможност Левски да продължи развитието си на европейската сцена. "Утрешният мач излизаме с голямо желание в един много хубав мач. Цялата отговорност е при тях, защото трябва да спечелят на всяка цена. Трябва да сме верни на нашата идентичност и да излезем на терена с идеята да спечелим мача", заяви Веласкес.

Той обърна специално внимание и на сериозното финансово преимущество на френския клуб. "Изправяме се срещу противник, който има 12-14 пъти по-голям бюджет от нас. Ние трябва с желание и отговорност да се изправим срещу тях. От тази позиция на скромност да покажем най-добрата игра и да се опитаме да спечелим мача, ако е възможно", допълни треньорът.

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Най-важният европейски мач на Левски вече е в миналото

Любопитно е, че Веласкес определи не предстоящия сблъсък с Марсилия, а този с Университатя Крайова като най-значимия за клуба през настоящата европейска кампания. "Най-важният мач в Европа беше с Крайова. Казвам, че беше най-важният, защото победата ни позволи да играем в основната фаза след дълга пауза", обясни специалистът.

Той подчерта, че подобни срещи носят ценен опит не само на футболистите, но и на целия клуб. "Това са мачове, от които да се поучиш. Както на терена, така и извън него. Като отбор, като клуб. Трябва да направим крачки във всеки един смисъл. Не е само да се насладиш, но и да се научиш", заяви Веласкес.

Двубоят между Марсилия и Левски е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време.

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