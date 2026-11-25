Старши треньорът на Трабзонспор Томас Райс направи любопитен коментар за българския футбол преди гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите. Германският специалист, който преди това водеше Лудогорец, призна, че по време на престоя си у нас не е останал впечатлен от атмосферата по стадионите. Той обаче се надява ситуацията да бъде различна на обновената "Българска армия", където ще се изправи срещу своя добър познайник Маркус Гиздол.

Райс очаква различна атмосфера на "Българска армия"

Наставникът на турския тим коментира предстоящия сблъсък на пресконференция в София, като призна, че отсъствието на привърженици на Трабзонспор няма да помогне на отбора му. "Утре ще играем без наши фенове. Това е ситуацията, която не можем да променим. И Фабиньо преди малко спомена, че стадионът е много хубав и атмосферата е добра", заяви Райс.

"Щастлив съм отново да съм в България. Не е предимство, че познавам българския футбол. Срещите в Европа са различни. Трябва да кажа, че докато бях тук, не видях много хубава атмосфера. Надявам се утре тя да е добра", допълни германецът.

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"ЦСКА има по-голяма нужда от точки, това е предимство за нас"

Райс обърна внимание и на приятелството си с Маркус Гиздол. Двамата германски специалисти се познават отлично, като настоящият наставник на ЦСКА дори е препоръчал своя колега за работа в Самсунспор.

"Маркус и аз се познаваме много добре. Той работи преди мен в Самсунспор. Опитва се да създаде добър дух в отбора. Няма да е лесно, ще бъде трудно и за двама ни. Нетърпелив съм да се срещнем", сподели Райс.

Той изрази мнение, че напрежението върху българския отбор ще бъде по-голямо. "И двата отбора се нуждаем от точки, но те имат по-голяма нужда, което е предимство за нас. Ще бъде важна битка", категоричен беше наставникът.

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