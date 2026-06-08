Даниел Боримиров: "С 10 отбора е най-добре, ако Левски иска пак да сме шампион трябва да..."

На 6 юни беше изтеглен жребия за новия сезон 2026/27 в Първа лига. Родният елит ще влезе и в нов формат с 14 отбора. А шампионът Левски ще започне защитата на титлата си с двубой срещу единственият новак в първенството Дунав Русе. Изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров говори след края на жребия и сподели, че за него формат с 10 отбора би бил най-добър. Той разкри какво трябва да направи Левски, ако иска пак да е шампион.

Даниел Боримиров: "Бройката от 10 отбора мисля, че е най-добре"

Ето какво каза Даниел Боримиров: "За нас жребият е добър, но какво да ви кажа - ако искаш отново да станеш шампион, трябва да побеждаващ във всеки мач. Без значение срещу кой отбор, трябва да затвърждаваме показаното от миналия сезон. Колкото по-малко отбори са… бройката от 10 отбора мисля, че е най-добре. Ще има по-качествен футбол и повече пари от телевизионни права.

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"Колкото по-рано започнем всички, толкова по-добре"

Започваме срещу Дунав с домакински мач, но е много важно как ще се подготвим и важното е да нямаме контузени играчи. Стремим се за подготовката това, което сме го набелязали като футболисти, да ги привлечем, защото колкото по-рано започнем всички, толкова по-добре. Новото правило за играч до 23 години няма да ни затрудни". Левски вече обяви официално две нови попълнения в лицето на бразилеца Рейналдо и анголеца Давид Кусо.

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