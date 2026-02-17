Бивш икономически министър: По-добре с удължителен бюджет, отколкото с този за 2026 г.

Икономистът и бивш вицепремиер Лидия Шулева коментира предизборната обстановка и състоянието на икономиката в страна в предаването "Лице в лице". „Такова падение на поведението в парламента не мога да си представя, че е възможно“, заяви тя. Шулева определи политическия климат като „ужасен, потресаващ“, а поведението на народните представители — като обидно за обществото.

„Просто наистина ти става обидно като видиш какво поведение си позволяват народните представители в парламента. Наистина до такава степен падане на нивото… не мога да си представя, че изобщо е възможно.“ По думите ѝ, ако предизборната кампания продължи в същия дух, „това би било много жалко“. Тя определи част от политиците като хора, които „бращолевят абсолютно непоносими неща за нормалния човек“.

За цените след въвеждането на еврото, тя заяви: „Минималното поскъпване при услугите е резонно“. Шулева обърна внимание, че най-видимото повишение след смяната на валутата се наблюдава в сектора на услугите — фризьори, козметици, маникюр и други малки бизнеси. „В повечето от тези случаи това са еднолични фирми… увеличението на минималната работна заплата директно рефлектира върху техните разходи. В някаква степен минимално увеличение е резонно.“ Тя допълни, че по-високите цени на консумативи също се прехвърлят върху услугите.

За хранителните стоки: сезонни колебания и поскъпване в ресторантите

По отношение на храните Шулева уточни, че: „Това са нормалните есено-зимни увеличения на определен вид стоки… Има други стоки, чиито цени са се понижили.“ Според нея обаче ресторантьорският сектор показва „сериозно увлечение към увеличаване на цени“.

„Трудно бихме тръгнали да проверяваме една фризьорка, която от 12,56 е направила 15 евро услугата… Но при драстични увеличения трябва да се сигнализира“, категорична бе тя.

Бившият министър на икономиката взе отношение и по удължения бюджет. „По-добре с бюджета за 2025 г., отколкото с този за 2026 г.“, категорична е тя. „Законът за публичните финанси ясно регламентира… започва се с една дванадесета от бюджета за три месеца и може да бъде удължен автоматично“, уточни тя.

Шулева отбеляза, че бюджетът за 2025 г. е „по-добрият вариант“, защото този за 2026 г. е бил „много по-разточителен“ и с надценени приходи: „Имаше надценени с над 10% приходи, които не могат да бъдат събрани… Щяхме да завършим с огромни дефицити“, предупреди тя. Тя определи увеличението на разходите като популизъм.

