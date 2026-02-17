Чесън или джинджифил? Кое е по-добро за имунитета, когато настинете?

В началото на настинката много хора се обръщат към природни решения. Две храни, които от векове се смятат за съюзници на здравето, са чесънът и джинджифилът . И двете са известни със силния си вкус и благоприятен ефект върху имунната система, но наистина ли едната е по-ефективна от другата?

Хранителни разлики

Чесънът и джинджифилът са нискокалорични, но богати на биоактивни растителни съединения, съобщава Prevention. Най-важната съставка в чесъна е алицинът, сярно съединение, което се освобождава, когато скилидката се смачка или нареже и е известно със своите антибактериални и антивирусни ефекти. Ключовата съставка в джинджифила е гингеролът, отговорен за неговите противовъзпалителни и антиоксидантни свойства.

Как чесънът повишава имунитета?

Изследванията показват, че чесънът може да стимулира активността на белите кръвни телца, които играят ключова роля в борбата с вирусите. Има също така доказателства, че редовната консумация може да облекчи симптомите на настинка и да съкрати нейната продължителност.

Чесънът е богат източник на витамини и минерали като витамин B1, B2, B3, B6, фолат, магнезий, фосфор, натрий, цинк, желязо, манган, калций и други. Това, което прави чесъна магически стимулатор на имунитета, е наличието на алицин, който помага в борбата с редица заболявания. Всъщност, наличието на хранителни вещества и антиоксиданти, повишаващи имунитета, прави чесъна чудотворна подправка, която се използва за лечение на редица заболявания като едра шарка, коронарни заболявания, сезонен грип, инфекции и др.

Как действа джинджифилът?

Джинджифилът помага за намаляване на възпалението и е известно, че облекчава гаденето и стомашното разстройство, което косвено допринася за по-силен имунитет. Горещият чай от джинджифил често се препоръчва, когато не се чувстваме добре, тъй като затопля, хидратира и успокоява тялото.

На какво трябва да обърнете внимание?

Чесънът може да причини лош дъх и стомашно разстройство, особено ако се консумира суров и в големи количества. Джинджифилът в по-големи дози може да причини киселини или стомашен дискомфорт. И двете храни имат лек ефект на разреждане на кръвта, така че се препоръчва повишено внимание при хора, използващи определени терапии.

Не е нужно да избирате между чесън и джинджифил, защото най-добрият ефект се постига с тяхната комбинация. Чесънът директно укрепва имунните клетки, докато джинджифилът намалява възпалението в организма и създава благоприятни условия за силен имунен отговор. Чрез включването на двете храни в диетата, тялото получава по-широка и естествена имунна подкрепа.