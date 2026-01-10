Треньор №1 на ХХ век у нас Димитър Пенев бе удостоен посмъртно с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград. Новината потвърди президентът на висшето учебно заведение проф. д-р Васил Жечев пред колегите от struma.bg. Той и Стратега от Мировяне бяха в отлични приятелски взаимоотношения. Проф. Жечев разказа как Пената е участвал в различни мероприятия на учебното заведение и върна лентата назад до една от многото забавни ситуации с участието на бившия футболист, наставник и национален селекционер.

Проф. д-р Васил Жечев за Димитър Пенев

„Димитър Пенев е член на Настоятелството на Колежа от преместването му в Благоевград през 2009 г., когато бях избран за ректор. Решението на университетското ръководство бе единодушно. Неговата дейност се състоеше в популяризирането на нашия ВУЗ сред спортистите, отборите и обществеността, защото Димитър Пенев беше ярка фигура и будеше уважение навсякъде. Участваше във всички благородни инициативи, свързани със Съюза на слепите, спортни мероприятия и обществени прояви“, заяви проф. Жечев пред struma.bg, който разказа и забавна случка.

„През тези 16 години, откакто се знаем, не е минал месец без да сме се виждали поне 2 пъти. Дали ще бъде в София, дали в Благоевград, същото важи и за Краси Борисов. Когато бях шеф на съдиите, Димитър Пенев винаги гостуваше на нашите семинари, защото е легенда и имаше положително отношение към съдийството и знаеше какво да им каже. Чувството му за хумор не се нуждае от реклама. Спомням си как веднъж големият голмайстор на България Петър Жеков бе подхвърлил – стига с тоя Пенев, трудно му е да говори, изказва се неподготвен… Отговорът на Пенев беше кратък: „Не знам дали мога да говоря, но когато през 1969 година Жеков тръгна за Париж да взима „Златната обувка“, попита как е на френски мерси“. Това е достатъчно", завърши проф. В. Жечев.

