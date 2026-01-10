Спорт:

Димитър Пенев бе удостоен посмъртно с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград

10 януари 2026, 13:24 часа 468 прочитания 0 коментара

Треньор №1 на ХХ век у нас Димитър Пенев бе удостоен посмъртно с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Колежа по туризъм в Благоевград. Новината потвърди президентът на висшето учебно заведение проф. д-р Васил Жечев пред колегите от struma.bg. Той и Стратега от Мировяне бяха в отлични приятелски взаимоотношения. Проф. Жечев разказа как Пената е участвал в различни мероприятия на учебното заведение и върна лентата назад до една от многото забавни ситуации с участието на бившия футболист, наставник и национален селекционер.

Проф. д-р Васил Жечев за Димитър Пенев

„Димитър Пенев е член на Настоятелството на Колежа от преместването му в Благоевград през 2009 г., когато бях избран за ректор. Решението на университетското ръководство бе единодушно. Неговата дейност се състоеше в популяризирането на нашия ВУЗ сред спортистите, отборите и обществеността, защото Димитър Пенев беше ярка фигура и будеше уважение навсякъде. Участваше във всички благородни инициативи, свързани със Съюза на слепите, спортни мероприятия и обществени прояви“, заяви проф. Жечев пред struma.bg, който разказа и забавна случка.

Димитър Пенев

„През тези 16 години, откакто се знаем, не е минал месец без да сме се виждали поне 2 пъти. Дали ще бъде в София, дали в Благоевград, същото важи и за Краси Борисов. Когато бях шеф на съдиите, Димитър Пенев винаги гостуваше на нашите семинари, защото е легенда и имаше положително отношение към съдийството и знаеше какво да им каже. Чувството му за хумор не се нуждае от реклама. Спомням си как веднъж големият голмайстор на България Петър Жеков бе подхвърлил – стига с тоя Пенев, трудно му е да говори, изказва се неподготвен… Отговорът на Пенев беше кратък: „Не знам дали мога да говоря, но когато през 1969 година Жеков тръгна за Париж да взима „Златната обувка“, попита как е на френски мерси“. Това е достатъчно", завърши проф. В. Жечев.

ОЩЕ: Илиана Раева: Златните момчета изпратиха Пенев заедно - както той би искал. Светъл път, Старши!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Димитър Пенев Доктор хонорис кауза
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес