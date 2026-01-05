Илиана Раева: Златните момчета изпратиха Пенев заедно - както той би искал. Светъл път, Старши!

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева излезе с трогателни думи в социалната мрежа, свързани с кончината на великия Димитър Пенев. "Златното момиче" започна публикацията с коментар по темата за отзивите след смъртта на някого. Раева се възмущава на идеализирането на починалия, защото подобни личности трябва да се почитат, докато са живи. Бившата гимнастичка акцентира върху факта, че националите от САЩ' 94 изпратиха Пената заедно.

"Респект към всичките му златни момчета, които се изказаха кратко, но толкова съдържателно"

"Така сме устроени хората. Май такъв е животът. Когато някой почине се започва едно говорене, едни писания, едно идеализиране… Понякога чак и небивалици… По-късно идват и свободните съчинения, пък даже и очернянето на живота му. Никога не ми е харесвало това. Никога. Възмущавам се истински", започва Илиана Раева.

"Тези, които заслужават трябва да се почитат докато са живи. Да усетят, те, заслужилите, че са оставили в хората любов и уважение с делата си. Да се усмихнат, да им се стоплят душиците… да им стане драго… докато са живи… А когато им дойде времето, да ги изпратиш уважително в последния им път. Според мен така трябва да се прави. Така е редно, а не след дъжд качулка...", продължава тя.

Почина великият Димитър Пенев. Той заслужава огромно уважение не само заради успехите му като треньор и футболист, но особено заради човешките му качества. Респект и поклон пред него. Респект към всичките му златни момчета, които се изказаха кратко, но толкова съдържателно… Изпратиха го с много любов, болка и огромно уважение!

Почитаха го приживе, показваха му, доказваха му благодарността си. Защото той много е заслужил. Това са истинските и ценни неща. Изпратиха го заедно, както той би искал. Светъл път, Старши. Да е светло на прекрасната ти душа! Поклон пред теб, пред личността ти, пред живота ти и делата ти! Бог да те прости.", завърши Илиана Раева.

