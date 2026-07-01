До дни: ЦСКА разкарва поредно трансферно разочарование!

ЦСКА ще се раздели с пореден футболист, който не попада в сметките на треньора Христо Янев за предстоящия сезон. Става въпрос за испанския централен защитник на „армейците“ – Адриан Лапеня. Това разкриха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, ръководството на клуба отдавна иска да освободи бранителя, но това бе отложено във времето заради контузията на Лумбард Делова.

Адриан Лапеня ще разтрогне договора си по взаимно съгласие

Според информациите ЦСКА и Адриан Лапеня ще се разделят съвсем скоро. В момента шефовете на „червените“ водят преговори с представителите на 30-годипния испанец, за да намерят компромисен вариант за разтрогване на неговия договор. Най-вероятно контрактът на централния бранител ще бъде прекратен по взаимно съгласие, а родният гранд ще му плати компенсация, която ще е в размер на 3 месечни възнаграждения.

Испанецът така и не успя да докаже, че има място в ЦСКА

Адриан Лапеня пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2025 година с трансфер от испанския Кордоба. Тогава „армейците“ платиха 700 000 евро за правата му. Централният бранител обаче така и не успя да стане основен футболист в състава на „червените“, а се превърна в трансферно разочарование. До момента испанецът има на сметката си общо 49 мача за „армейците“ във всички турнири. В тях той се е отчел с едно попадение и една асистенция. Авторитетният портал „Transfermarkt“ оценява Лапеня на 600 хиляди евро.

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