Христо Янев: Ще има още нови в ЦСКА, отборът е готов за предизвикателствата

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите след завръщането на тима от подготвителния лагер в Австрия. Както е известно, „армейците“ прекараха две седмици в страната, като изиграха три контроли, в които записаха две победи и едно поражение. „Червените“ спечелиха проверките си със словенския Брине Гросупле (2:1) и полския Одра Ополе (3:2), но отстъпиха пред украинския Полесие Житомир (0:4).

Христо Янев призна, че съвсем скоро ЦСКА ще привлече още нови футболисти. Той също така бе категоричен, че отборът е готов за предстоящите предизвикателства в Първа лига и евротурнирите.

„Гледаме футболисти, които наистина да вдигнат качеството“

„Доволен съм, свършихме планираната работа, момчетата вложиха доста усилия. Това, което до този момент сме привлекли, е много добро като качество. Ще има още нови попълнения, ще разберете впоследствие. Жоел Цварц и Стефано Сенси се вписват по най-добрия начин“.

„Трябват ни съвсем малко хора, ще го разберете в най-бързи срокове. Гледаме футболисти, които наистина да вдигнат качеството. Имаме добър отбор и добра основа, на база това ще изградим това, което е необходимо“.

„Смея да твърдя, че проведохме много добра подготовка. Заложената работа е свършена. Ще видим отбор, който наистина ще се бори, който е готов за новото предизвикателство, което сме поели – да бъдем по-добри от миналата година“, заяви Христо Янев.

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