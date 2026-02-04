Любопитно:

Ботев Пловдив пълни касичката с 1,2 млн. евро след трансфера на бивше „канарче“ в Олимпик Марсилия

04 февруари 2026, 12:15 часа 309 прочитания 0 коментара

Ръководството на Ботев Пловдив получи отлична новина, след като стана ясно, че клубът ще напълни касата с 1,2 милиона евро. Парите ще влязат по сметките на „канарчетата“ заради трансфера на бившия им футболист Точукву Ннади в Олимпик Марсилия. Както е известно, преди дни френският гранд купи дефанзивния халф от белгийския Зулте Варегем като плати за правата му 6 милиона евро.

Ботев Пловдив ще получи процент от трансфера

Ботев Пловдив продаде Точукву Ннади на Зулте Варегем в началото на 2024 година. Тогава „канарчетата“ получиха 1,35 милиона евро за правата му. „Жълто-черните“ обаче се спазариха с белгийците да получат и процент от негов следващ трансфер. Именно заради това споразумение сега пловдивчани очакват да вземат свежи средства, които могат да използват за подсилване на състава си.

„Канарчетата“ дадоха път на Точукву Ннади в големия футбол

Точукво Ннади пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2021-ва, след като преди това бе част от футболна академия в Дубай. Той премина пробния период и подписа договор с „канарчетата“. Младият халф се представи отлично с екипа на „жълто-черните“ като записа 48 мача за тима във всички турнири, в които се отличи с 3 асистенции. Той бе част от отбора на пловдивчани, който триумфира с Купата на България през сезон 2023/24. Наскоро той бе повикан в националния отбор на Нигерия и представя родината си на турнира Купа на африканските нации.

Бойко Димитров
