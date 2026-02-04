Ботев Пловдив пълни касичката с 1,2 млн. евро след трансфера на бивше „канарче“ в Олимпик Марсилия

Ръководството на Ботев Пловдив получи отлична новина, след като стана ясно, че клубът ще напълни касата с 1,2 милиона евро. Парите ще влязат по сметките на „канарчетата“ заради трансфера на бившия им футболист Точукву Ннади в Олимпик Марсилия. Както е известно, преди дни френският гранд купи дефанзивния халф от белгийския Зулте Варегем като плати за правата му 6 милиона евро.

Ботев Пловдив ще получи процент от трансфера

Ботев Пловдив продаде Точукву Ннади на Зулте Варегем в началото на 2024 година. Тогава „канарчетата“ получиха 1,35 милиона евро за правата му. „Жълто-черните“ обаче се спазариха с белгийците да получат и процент от негов следващ трансфер. Именно заради това споразумение сега пловдивчани очакват да вземат свежи средства, които могат да използват за подсилване на състава си.

OFFICIAL: Tochukwu Nnadi joins French side Marseille from Zulte Waregem. ✍🏽



The 22-year-old was part of Nigeria’s squad at the recently concluded #AFCON2025. pic.twitter.com/G8GUMi00ml — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) February 2, 2026

„Канарчетата“ дадоха път на Точукву Ннади в големия футбол

Точукво Ннади пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2021-ва, след като преди това бе част от футболна академия в Дубай. Той премина пробния период и подписа договор с „канарчетата“. Младият халф се представи отлично с екипа на „жълто-черните“ като записа 48 мача за тима във всички турнири, в които се отличи с 3 асистенции. Той бе част от отбора на пловдивчани, който триумфира с Купата на България през сезон 2023/24. Наскоро той бе повикан в националния отбор на Нигерия и представя родината си на турнира Купа на африканските нации.

