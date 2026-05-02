Спорт:

Дон Хулио: Благодаря, благодаря, благодаря – за мен е гордост да съм треньор на Левски! (ВИДЕО)

02 май 2026, 22:02 часа 935 прочитания 0 коментара

Футболистите на Левски са отговорни за силния сезон и старши треньорът Хулио Веласкес изрази благодарностите си към тях. Днес „сините“ спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и станаха шампиони в българското първенство за 27-и път.

Какво каза Хулио Веласкес

„Изключително благодарен съм на футболистите и на всички фенове. Огромна благодарност към целия щаб и всички служители на клуба. Щастлив съм за всички, които изброих, както и за моето семейство“, каза Веласкес.

„Този клуб не е печелил шампионата от 17 години и в никакъв случай не бе лесно. Трябваше да се справяме добре с всичко. Отговорни за това представяне са футболистите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор. Само мога да им кажа благодаря, благодаря и благодаря“, добави той.

ОЩЕ: Левски е шампион на България! „Сините“ се поизпотиха срещу ЦСКА 1948 – нарочен за гонене донесе титлата на столичани! (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Първа лига Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес