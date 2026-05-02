Капитанът на Левски: Феновете заслужават тази титла след години на страдание!

02 май 2026, 22:28 часа 771 прочитания 0 коментара

„Феновете на Левски заслужават тази титла след години на страдание“. Това заяви капитанът на тима Георги Костадинов след победата с минималното 1:0 над ЦСКА 1948, с която на практика „сините“ си гарантираха трофея.

„Горд съм, че съм левскар“

„Искам да благодаря на тази страхотна публика. С тях, момчетата и с целия треньорски щаб създадохме едно семейство. Горд съм, че съм част от този отбор и че спечелихме титлата. Цялата синя общност го заслужаваше след години на страдание. Те дадоха светлина в тунела и показаха как се спасява един клуб. Благодаря им, горд съм, че съм левскар“, заяви той. 

Георги Костадинов Левски

„Цял ден усещах как една мечта се сбъдва не само за нас, а и за половин България. Няма да ми е за първи път, четвърта титла ми е, но тази е най-сладката, най-чаканата, най-жадуваната. Надявам се този трофей да бъде един от многото“, каза още Костадинов.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Сектор Б фенове на Левски Първа лига
