Българинът от Манакапуру, който победи европейския шампион преди 10 години

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Понякога не трябва да си роден в една страна, за да я обичаш. Във футбола много често се случва някой играч да прекара почти цялата си кариера извън пределите на родината си. А ако някой се задържи за по-дълго време, може да получи и гражданство. Да смени националния си отбор и да представлява страна, която по документи не е негова родина. Но понякога не всичко опира до документи. Понякога емоциите са по-силни от всичко и те карат да заобичаш нещо, било то и държава, без тя да бъде твоя по документи. Такъв е случаят на Марселиньо, който дълги години се подвизава по българските терени с екипа на Лудогорец.

Марселиньо обикаля 7 отбора за 6 години

Марсело Насименто да Коща, по-познат като Марселиньо, е роден на 24 август 1984 г. в Манакапуру, Бразилия. Още от малък обича футбола, а и играта с топка в крака му се удава. От 2002 г. е в школата на родния колос Сао Пауло. За негово съжаление, не успява да пробие в първия отбор и през 2005 г. напуска. Следва 6 години лутане между отбори. Марселиньо изглежда като турист в собствената си родина изкарва по половин или една година в цели 7 отбора. Те са Каскавел, Сантакрузенсе, Сао, Каерано, Катандувенсе, Ал Насър (от Обединените арабски емирства, не от Саудитска Арабия), Можи Мирим и Атлетико Брагантино.

Марселиньо има богата визитка в Лудогорец

И така до лятото на 2011 г., когато Марселиньо предприема необичаен, но смел ход. Преминава в Лудогорец. И тук българската му приказка започва. Част е от отбора, който печели първата шампионска титла през 2012 г. През същата година вкарва и първия гол в историята на отбора в Шампионска лига – в срещата от втория предварителен кръг срещу Динамо Загреб, играна в Разград и завършила 1:1. В Лудогорец Марселиньо игра до лятото на 2020 г., когато замина обратно за Бразилия. За “орлите“ той записа 349 мача във всички турнири, вкара 100 гола и даде 97 асистенции. Колекцията му от трофеи също не е малка – 8 пъти шампион на България, 2 пъти носител на Купата на страната и 4 пъти печели Суперкупата.

Марселиньо дебютира за България срещу Португалия

Но Марселиньо има история и с националния отбор на България. Той носи екипа на “лъвовете“ от 2016 г. до 2019 г. Но любовта си към страната показа още в дебюта си. 25 март 2016 г. Португалия приема България в приятелска среща, която да подготви “мореплавателите“ за предстоящото Европейско първенство във Франция, което в крайна сметка печелят. Но никой не е очаквал какво ще се случи на бъдещите европейски шампиони.

Марселиньо вкарва в дебюта си

В титулярния състав, редом до имена като Ивелин Попов, Владислав Стоянов, Михаил Александров и Светослав Дяков личи това на Марселиньо. А съдбата му подарява незабравим момент. В 19-тата минута той е в наказателното поле с топка в крака. Успява да излъже двама защитници на Португалия, стреля и успява да преодолее Антони Лопес. Гол в дебютния му мач. И луда радост. Луда радост, която показва истинския, неподправения Марселиньо. Марселиньо от Манакапуру, който преди 10 години, на 25 март 2016 г. се почувства българин. В крайна сметка неговият гол се оказва победен.

Марселиньо благодари на България на български

След като напуска Лудогорец през 2020 г., Марселиньо отново се завръща в Бразилия. Пак за кратки периоди, той играе за Витория Баия, Манаус, Операрио и Принсеза до Солимоес. След което, през 2023 г., той окача бутонките. На 4 юли 2025 г. Лудогорец отбеляза своята 80-та годишнина. Това събитие бе отбелязано с демонстративен мач, в който играха легенди на клуба. Естествено, сред тях беше и Марселиньо. И в интервю по време на събитието, на български, той изрази радостта си да е обратно в Разград и благодари на България за всичко, което му е дала. Така той показа, че понякога документите са просто хартия, а ти можеш да обичаш държава, която никой не би нарекъл твоя родина.

Автор: Николай Илиев

ОЩЕ от "Окачените бутонки": Отхвърлиха го заради порок на сърцето, работи като автомонтьор, а накрая пренаписа историята на Шампионска лига