Жените ги ужасяват: Градските птици се страхуват повече от нежния пол, но никой не знае защо

Градските птици като гълъбите, врабчетата и свраките се плашат повече от жените, отколкото от мъжете, но учените не могат да разберат защо. В наскоро публикувано проучване изследователите установяват, че птиците са способни да разпознават пола на човек и позволяват на мъжете да се приближат средно с един метър, преди да излетят.

Резултатите, които са еднакви при всички 37 изследвани вида птици, са публикувани в списанието на Британското екологично дружество. Учените сега се надяват да разберат какво прави жените по-страшни от мъжете, пише "The Independent". Професор Даниел Блумщайн, съавтор на проучването от Университета на Калифорния, казва: "Напълно вярвам в нашите резултати, че градските птици реагират по различен начин в зависимост от пола на приближаващия се човек, но засега не мога да ги обясня."

Как е проведено проучването

Проучването е проведено в Чехия, Франция, Германия, Полша и Испания и включва 2701 наблюдения. В него участват мъже и жени, които са подбрани по височина и облекло и вървят в права линия към птиците в градските паркове и зелени площи. Сред другите птици са големи синигери, косове, скорци и кълвачи.

Като цяло жените успяват да се приближат средно на 8,5 метра до птицата, преди тя да излети, докато мъжете успяваха да се приближат на 7,5 метра.

"Това е може би най-интересната част от нашето проучване", каза д-р Федерико Морели, друг съавтор от Университета в Торино. "Ние идентифицирахме едно явление, но всъщност не знаем защо. Въпреки това, нашите резултати подчертават сложната способност на птиците да оценяват околната среда."

Учените установяват, че градските птици успяват да разпознават пола на приближаващите се към тях хора, но не е ясно кои характеристики идентифицират птиците. Те предполагат, че птиците може би улавят феромоните, формата на тялото или походката на хората, но казват, че са необходими допълнителни изследвания. Съавторката д-р Янина Бенедети от Чешкия университет по биологични науки в Прага казва: "Като жена в тази област бях изненадана, че птиците реагираха по различен начин към нас. Това проучване подчертава как животните в градовете "виждат" хората, което има значение за градската екология и равенството в науката. Много проучвания на поведението приемат, че човешкият наблюдател е неутрален, но това не беше случаят с градските птици в нашето проучване. Градските птици явно реагират на фини сигнали, които хората не забелязват лесно. Последващите проучвания биха могли да се фокусират върху индивидуални фактори като модели на движение, миризми или физически характеристики, като ги тестват поотделно, вместо да ги групират според пола на наблюдателя. Този подход би помогнал да се идентифицират конкретните сигнали, които птиците улавят.", казва още тя.

Цялото проучване ще откриете в Eurekalert.org.

