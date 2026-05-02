Необичайни продажби на имоти в Кипър

Пазарът на недвижими имоти в Кипър отчете неочаквано силно представяне през март, опровергавайки опасенията, че регионалният конфликт ще намали търсенето, предаде гръцкото издание Kathimerini. С нарастващото военно напрежение в региона, мнозина очакваха забавяне, особено от чуждестранни купувачи. Вместо това пазарът се задържа стабилен, до голяма степен благодарение на силното местно търсене, което предлага доза предпазлив оптимизъм за следващите месеци.

Статистиката

През март в Кипър са регистрирани общо 1719 продажби на имоти, което е с 10,3% повече от 1559 продажби през същия месец миналата година. Още по-показателно е, че новите договори за продажба, индикатор за бъдеща активност, са скочили с 18%, достигайки 1761 в сравнение с 1491 година по-рано.

Сделки за 402,6 млн. евро

Общата стойност на сделките също леко се повиши, обръщайки спада, наблюдаван през февруари. Сделките с имоти през март бяха на стойност 414,7 милиона евро, което е с около 3% повече от 402,6 милиона евро през март 2025 г.

Никозия водеше по обем, регистрирайки 551 продажби, което е с 13,6% повече на годишна база. Но въпреки че повече имоти смениха собственика си, общата стойност на сделките спадна с 8,7%. Лимасол следваше подобна тенденция. Продажбите се увеличиха с 14,6% до 433, но общата стойност на сделките спадна с 10,2%. Ларнака отбеляза ръст на продажбите от 14,4% до 382, ​​а стойността на сделките се увеличи с 14,1%.