Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

02 май 2026, 19:40 часа 573 прочитания 0 коментара
Точно преди реванша с ПСЖ: Автогол в 100-ата минута спаси Байерн срещу последния в Бундеслигата

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен направи изненадващо равенство 3:3 в домакинството си на Хайденхайм от 32-ия кръг на Бундеслигата. Два гола за гостите вкара Буду Зивзивадзе, а един добави Ерен Динкчи, като така тимът на Франк Шмит събра 23 точки и въпреки че пак е последен, шансовете му за оцеляване остават живи. Баварците са непоклатимо първи с 83 точки в актива си.

Баварците трябваше да се потрудят, за да не загубят

Мачът на „Алианц Арена“ започна по-добре за гостите, които поведоха в резултата в 22-ата минута, когато Марнон Буш намери Буду Зивзивадзе на стрелкова позиция пред вратата на Байерн и грузинецът реализира за 1:0 в полза на Хайденхайм.

Точно след половин час игра, Буш изведе Ерен Динкчи сам срещу Йонас Урбиг и той преодоля стража за 2:0. Байерн намали изоставането си минута преди края на редовното време на първата част, когато Леон Горецка вкара след страхотно изпълнение на пряк свободен удар.

В 57-ата минута Майкъл Олисе центрира добре от корнер, намирайки Горецка в наказателното поле, където германският халф с удар отблизо вкара втория си гол в мача и изравни резултата. Байерн имаше добра възможност в 74-ата минута, но удар на Луис Диас мина покрай вратата.

Две минути след това Арийон Ибрахимович намери Зивзивадзе на границата на наказателното поле и грузинецът прати топката неспасяемо в горния ляв ъгъл за 3:2 в полза на Хайденхайм. Това не бе всичко и в 10-ата минута от продължението Диант Рамай си вкара автогол, лишавайки Хайденхайм от победа в дома на шампиона.

ОЩЕ: Тежък удар по ПСЖ: Луис Енрике няма да може да разчита на двама от асовете си за реванша с Байерн

Бойко Димитров
Байерн Мюнхен Бундеслига Шампионска лига ПСЖ Хайденхайм
