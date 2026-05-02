Култовият генерал, предложил 100 крави за булката Мелони, обяви с ДНК тест, че е роднина на Александър Велики

02 май 2026, 20:15 часа 168 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Началникът на армията на Уганда, Мухузи Кайнеругаба, обяви тази седмица, че ДНК тест е показал, че има 14% гръцки произход. Той сподели пред последователите си в социалната мрежа X, че винаги е вярвал, че е роднина на Александър Велики. Също така заяви, че планира да посети Гърция и че се надява южната ни съседка да не изисква от него да кандидатства за виза, предаде Greek Reporter.

Тестът също така установил, че 19% от неговите предци са сомалийци, а 7% – англичани. Кайнеругаба заяви, че останалата част от генетичния му произход е държавна тайна.

Кой е Мухузи Кайнеругаба?

Мухузи Кайнеругаба е син на угандийския президент Йовери Мусевени. В момента заема поста началник на отбранителните сили – най-високата военна длъжност в Уганда, след като баща му го назначи на нея през март 2024 г. BBC го описва като „генерала от Туитър“.

Специализираната военна платформа De Re Militari обобщи интересната му история: само през последните няколко месеца той поиска от Турция 1 милиард долара и „най-красивата туркиня“ за съпруга, предложи да изпрати 100 000 войници в защита на Израел, а по-рано заяви, че кръвта му „е от Исус Христос“.

Кайнеругаба заплаши да кастрира лидера на опозицията Боби Уайн, а през 2022 г. предложи 100 крави, за да се ожени за италианската премиерка Джорджа Мелони.

Димитър Радев Отговорен редактор
