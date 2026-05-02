Ботев Враца излъга Спартак Варна и си капарира мястото в Първа лига

Ботев Враца постигна много важна победа над Спартак Варна, а по този начин си капарира мястото в родната Първа лига и през следващия сезон. Двубоят между двата тима завърши при резултат 2:1 за домакините. Попаденията за врачани бяха дело на Мичи Нтело и Тамиму Уору, които се разписаха още преди почвиката. За „соколите“ точен бе Цветелин Чунчуков от дузпа.

Ботев бе по-активният отбор в началото на срещата и още в 9-ата минута поведе след гол на Мичи Нтело. Малко по-късно врачани стигнаха до второ попадение. Негов автор стана Тамиму Уору, който се възползва от грешка на Ангел Грънчов. До края на първото полувреме Ботев имаше още няколко добри възможности за гол, които обаче не бяха реализирани от футболистите на домакините.

След почивката по-интересните ситуации пред една от двете врати липсваха. Все пак в 70-ата минута гостите от Спартак върнаха едно попадение. Стояновски бе повален в наказателното поле на Ботев и съдията даде дузпа. Зад топката застана Цветелин Чунчуков, който се разписа за 2:1.

Класирането в Първа лига

След успеха си Ботев Враца събра 42 точки и се изкачи на 9-то място във временното класиране – 1-во в Трета лига. Веднага след тях е тимът на Локомотив София с 41 пункта. Славия заема 11-та позиция с 40 точки, а Берое е 12-ти с 29. Септември София е на 13-то място с 28 точки, докато Спартак Варна е 14-ти с 27. Добруджа са 15-ти с 26, а последната позиция е за Монтана, които имат 21 пункта в актива си.

По регламент последните три тима изпадат директно във Втора лига, а 13-ия играе бараж срещу третия в крайното класиране на долния ешелон. До края на шампионата остават 5 кръга.

