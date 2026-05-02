Спорт:

При едно условие: Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски, за капак се заяде с ЦСКА

02 май 2026, 13:34 часа 588 прочитания 0 коментара

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов вече обяви гостуването на “червените“ на Левски за “спортен празник“. Левски има възможност да стане шампион на България още в мача на “Герена“, който ще се проведе днес, на 2 май, от 19 ч. С публикация в социалните мрежи Найденов обеща, че ЦСКА 1948 ще направи шпалир на Левски, но при условие, че “сините“ вече са станали шампиони. Той не пропусна и да се заяде с ЦСКА.

Цветомир Найденов: “Гостуват ни в последния кръг на Ла Бонбонера“

Първата публикация на Найденов по повод мача между Левски и ЦСКА 1948 гласеше: “Днес ще има футболен празник. ЦСКА 1948 и Левски играят. Първият срещу втория! Магията на Първа лига. Подготовката за празника започва…“ А във втората той написа: “Понеже много фенове на Левски ме питат: Ще има ли шпалир? Нека Левски да стане шампион първо, гостуват ни в последния кръг на Ла Бонбонера и ще ги поздравим.

Още: Скамейката на ЦСКА няма да е в пълен състав за следващите 3 мача: Наложена е и солидна глоба

“Не сме по тая част“

Ние сме спортсмени и уважаваме спортните постижения, все пак сме тръгнали от А окръжна. Иначе такива “шпалири” да ви играем с 10 резерви, ние не сме по тая част“. Последното изречение очевидно е препратка към последния мач между Левски и ЦСКА. Тогава Христо Янев действително заложи на резервни футболисти с мисъл за 1/2-финалния реванш за Купата на България срещу Лудогорец. В резултат Левски спечели дербито с 3:1.

Още: Веласкес преди шампионския мач на Левски с ЦСКА 1948: Ако очакванията ни натежат – ще загубим! (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Левски ФК ЦСКА 1948 Първа лига Цветомир Найденов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес