При едно условие: Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски, за капак се заяде с ЦСКА

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов вече обяви гостуването на “червените“ на Левски за “спортен празник“. Левски има възможност да стане шампион на България още в мача на “Герена“, който ще се проведе днес, на 2 май, от 19 ч. С публикация в социалните мрежи Найденов обеща, че ЦСКА 1948 ще направи шпалир на Левски, но при условие, че “сините“ вече са станали шампиони. Той не пропусна и да се заяде с ЦСКА.

Цветомир Найденов: “Гостуват ни в последния кръг на Ла Бонбонера“

Първата публикация на Найденов по повод мача между Левски и ЦСКА 1948 гласеше: “Днес ще има футболен празник. ЦСКА 1948 и Левски играят. Първият срещу втория! Магията на Първа лига. Подготовката за празника започва…“ А във втората той написа: “Понеже много фенове на Левски ме питат: Ще има ли шпалир? Нека Левски да стане шампион първо, гостуват ни в последния кръг на Ла Бонбонера и ще ги поздравим.

Още: Скамейката на ЦСКА няма да е в пълен състав за следващите 3 мача: Наложена е и солидна глоба

“Не сме по тая част“

Ние сме спортсмени и уважаваме спортните постижения, все пак сме тръгнали от А окръжна. Иначе такива “шпалири” да ви играем с 10 резерви, ние не сме по тая част“. Последното изречение очевидно е препратка към последния мач между Левски и ЦСКА. Тогава Христо Янев действително заложи на резервни футболисти с мисъл за 1/2-финалния реванш за Купата на България срещу Лудогорец. В резултат Левски спечели дербито с 3:1.

Още: Веласкес преди шампионския мач на Левски с ЦСКА 1948: Ако очакванията ни натежат – ще загубим! (ВИДЕО)