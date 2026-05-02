Боримиров след триумфа: Успяхме, шапка свалям на феновете на Левски!

Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров. Днес „сините“ спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и заслужиха 27-ата си титла.

Левски е недостижим на върха в класирането на българското първенство с 14 точки преднина пред тима от Бистрица. Първата титла от 17 години бе донесена от дебютното попадение на Марко Дуганджич в 71-та минута.

"Преминахме през много трудности"

„Направихме добър колектив и това, че днес станахме шампиони, е благодарение на всички футболисти, на целия треньорски екип, на цялото ръководство и на 12-ия ни играч - публиката. Те застанаха зад нас и ни повярваха. Шапка им свалям и им благодаря. Успяхме, въпреки че преминахме през много трудности“, заяви Боримиров след края на мача.

