Берое с важна стъпка към оставането в Първа лига след бой над Славия, феновете на „белите“ отново погнаха Венци Стефанов

Берое направи много важна стъпка към оставането в родната Първа лига, след като победи Славия в мач от Трета група на шампионата. Срещата, която се състоя на стадиона в Стара Загора завърши при резултат 3:0 за домакините. Още преди началото на двубоя феновете на „белите“ издигнаха плакати срещу управлението на президента на клуба Венцеслав Стефанов. Както е известно, от доста време насам двете страни са в задочна война, като привържениците искат бизнесмена да напусне поста си.

Берое стартира ударно срещата и поведе още в първата минута, след като Хуанка Пинеда се разписа във вратата на Славия. Малко по-късно той реализира второ попадение в двубоя, но то не бе зачетено заради засада.

В началото на втората част заралии стигнаха до втори гол. След центриране на Ферер в наказателното поле на гостите се стигна до неразбирателство между Фераресо и Нтумба и топката отново се озова в мрежата на Славия. В третата минута на даденото от съдията продължение Берое реализира третия си гол. Той бе дело на Факундо Константини, който с мощен удар оформи крайното 3:0 за домакините.

Класирането в Първа лига

След успеха си Берое събра 29 точки и временно напусна зоната на изпадащите. В момента заралии заемат 12-то място – на точка пред 13-ия Септември София. Славия пък остава на десета позиция с 40 пункта в актива си.

ОЩЕ: Финансовият отчет на Берое под лупа: Фенове сигнализират за неточности и скрити трансфери