Важна раздяла на "Герена": Директор напусна Левски предсрочно

Футболният шампион на България Левски официално обяви раздялата си с директора по комуникациите Климент Йончев. Двете страни са постигнали съгласие за прекратяване на професионалните си отношения. Паралелно с това "сините" прекратяват и сътрудничеството си с представляваната от него агенция "Кий Ивентс енд Комуникейшън" ООД.

Климент Йончев окончателно напусна Левски

Назначението на Йончев беше обявено през април 2025 година, а първоначалният план предвиждаше той да заеме стратегическата позиция за срок от три години. Сред основните му задачи бяха изготвянето на дългосрочна комуникационна стратегия, развитието на марката "Левски" в България и чужбина и подобряването на връзката на клуба с привържениците, медиите и партньорите.

Йончев притежава сериозен опит в областта на стратегическите комуникации, маркетинга и организирането на събития. Той беше част и от успешната кампания около филма "Гунди – Легенда за любовта". При назначаването му беше обявено, че Левски ще използва експертизата и ресурсите на ръководените от него агенции, без да се налага значително разширяване на клубната администрация.

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През юни 2026 година Йончев съобщи, че временно се оттегля от оперативната работа поради признаци на сериозна преумора. Тогава той уточни, че решението е предварително обсъдено с ръководството и не представлява окончателно напускане. Около два месеца по-късно обаче отношенията между страните вече са прекратени официално.

"Климент Йончев се присъедини към клуба в началото на април 2025 година и благодарение на положените от него усилия бе подобрена комуникацията с медиите и привържениците. ПФК „Левски“ изразява благодарност на г-н Йончев за вложения труд и му пожелава успех в бъдещите му професионални проекти", написаха от клуба.

Засега от "Герена" не съобщават кой ще поеме функциите му.

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