Левски – Локомотив Пловдив: Кога и къде да гледаме дербито от четвъртия кръг на Първа лига?

Шампионът на България Левски приема днес Локомотив Пловдив в дербито на четвъртия кръг в родната Първа лига. Двата тима се представят по коренно различен начин от началото на сезона като „сините“ записаха три поредни победи и са на първо място във временното класиране. „Смърфовете“ пък спечелиха само една среща през кампанията, а в останалите два мача записаха поражения.

Левски – Локомотив Пд: Начален час и ТВ

В последния си мач в Първа лига Левски победи Септември София у дома с категоричното 3:0. Локомотив Пловдив пък отстъпи с 0:1 като гост на Спартак Варна, който се представя отлично от началото на сезона в българското първенство.

В колко часа започва мачът между Левски и Локомотив?

Двубоят между Левски и Локомотив Пловдив е единственият мач в днешната програма на Първа лига. Срещата е насрочена за 21:15 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

Коя телевизия ще излъчва срещата Левски – Локомотив?

Мачът между Левски и Локомотив ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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