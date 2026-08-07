Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Прогноза за времето - 8 август 2026 г. (събота)

07 август 2026, 22:46 часа 1684 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 8 август 2026 г. (събота)

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, за София – около 33°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развие купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Приятно по морето

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес